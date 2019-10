Bambus, korek, cukrová třtina. Brazilská Cariuma nabízí tenisky bez uhlíkové stopy za dva tisíce

Na masově vyráběné tenisky je potřeba 360 průmyslových kroků. To znamená značné energetické nároky na získání surovin i produkci samotné obuvi. Brazilská firma Cariuma to chce změnit a nabídnout zákazníkům uhlíkově neutrální boty. Kromě jednoduché výroby nabízí i materiály, které neničí životní prostředí.

„Velké obuvní značky se ve skutečnosti nezajímají o ochranu životního prostředí,“ tvrdí jeden ze zakladatelů firmy Fernando Porto. Dva roky pracoval na vývoji tenisek, které by byly pohodlné, hezky vypadaly a přitom by se při jejich výrobě minimalizovala produkce skleníkových plynů.

Nová obuv se jmenuje Ibi a pár stojí 98 dolarů (2250 korun). Horní část je vyrobena z tkaniny, jež pochází částečně z bambusu a recyklovaného plastu. Bambus při svém růstu pohlcuje oxid uhličitý, proto je pro výrobu vhodným materiálem. Navíc firma zdůrazňuje, že rostliny nechává dále růst, pouze odřezává jejich části.

Pěna, jež se používá do podrážek, je vyrobena z cukrové třtiny. Běžně se používá syntetická guma z ropných produktů. Porto tvrdí, že samotné boty jsou vlastně uhlíkově negativní. Stélka boty je korková.

Svršek boty je sešitý pouze ze tří částí, aby se co nejvíce zjednodušila výroba, na kterou je potřeba nejvíce energie. „Dvě třetiny emisí v tradičním obuvnickém průmyslu pocházejí ze samotné výroby,“ vysvětlil brazilský manažer. Proto je potřeba už během vývoje obuvi myslet na to, aby produkce byla co nejjednodušší.

Emise, které vznikají při výrobě nebo při doručování bot, firma kompenzuje programem na ochranu amazonského pralesa a výsadbou nových stromů. Společnost z Ria také zdůrazňuje, že boty mají vydržet kupujícím co nejdéle. Proto mají nadčasový design, aby nepodléhaly módním trendům. I když se boty vyrábějí v čínské továrně, výrobce prohlašuje, že pečlivě dohlíží na dodržování pracovního kodexu v továrně.

