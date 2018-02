Tendr na přestavbu nemocnice Náchod vyhrálo sdružení Geosan-BAK. Nabídlo nejnižší cenu

Nynější tendr na přestavbu nemocnice je čtvrtý v pořadí, předchozí tři soutěže hejtmanství z různých důvodů zrušilo. Zároveň jde o největší současný investiční projekt kraje.

Pokud vše půjde hladce a průběh soutěže nebude napaden námitkami, mohla by být smlouva mezi krajem a sdružením podepsána přibližně na přelomu února a března. Následně by mělo být předáno staveniště a zahájena stavba, která by pak měla trvat 26 měsíců. „Věřím, že se to podaří dotáhnout do konce. Jsme na dobré cestě,“ řekl radní kraje pro investice a majetek Václav Řehoř (ODS).

Nabídky do tendru podaly tři subjekty. Kromě sdružení Geosan Group a BAK stavební společnost to byly ještě firma Zlínstav, které nabídla cenu 1,382 miliardy, a také OHL ŽS s nabídnutou cenou 1,390 miliardy. Kraj si cenu v tendru stanovil nejvýše na 1,4 miliardy korun.

Dlouhá anabáze Modernizaci náchodské nemocnice kraj připravuje několik let. Podle původních plánů se mělo začít stavět v roce 2012 a hotovo mělo být do poloviny roku 2015. Zásadní zdržení nastalo poté, co kraj v květnu 2013 zrušil přes rok trvající tendr na stavební firmu a vzdal se evropské dotace 400 milionů korun. Druhý tendr kraj vypsal v červenci 2015 a po 16 odkladech termínu jej nakonec v únoru 2016 kvůli nekvalitně zpracované dokumentaci také zrušil.



Do třetí soutěže zasáhlo vyšetřování policie. Kriminalisté v září 2016, těsně před otevřením obálek s nabídkami a dva týdny před krajskými volbami, zasahovali na hejtmanství a dalších místech, například i doma u tehdejšího hejtmana Lubomíra France (ČSSD). Nové vedení kraje tendr 15. prosince 2016 zrušilo. Loni policie v souvislosti s ovlivňováním zakázky obvinila bývalého vedoucího odboru investic kraje a jednoho externího poradce pro investice.

Soutěž kraj vypsal loni 1. srpna. Původní termín pro otevření obálek s nabídkami byl 2. října, ale následně byl kvůli dotazům uchazečů dvanáctkrát posunut až na 13. listopadu. Od potenciálních uchazečů kraj dostal přibližně 100 dotazů, které zodpověděl.

Základem projektu je výstavba dvou nových nemocničních objektů. Dále vznikne objekt pro medicinální plyny, bude vystavěn nadzemní koridor a vzniknou i podzemní chodby mezi budovami. Součástí tendru je i opce na případnou druhou etapu modernizace nemocnice za odhadovaných 420 milionů korun, vybraná firma však cenu nabídne zvlášť, pokud kraj ke druhé etapě přistoupí.

Nemocnice Náchod Nemocnice Náchod zajišťuje zdravotní péči pro spádovou oblast s více než 200 tisíci obyvateli, ve specializovaných oborech až pro 250 tisíc lidí. Je největším zdravotnickým zařízením patřícím Královéhradeckému kraji.



Pod náchodskou nemocnici spadá jedenáct provozoven, z toho sedm s lůžkovou péčí o celkové kapacitě 832 lůžek. Nemocnice zaměstnává 1500 lidí a předloni měla výnosy 1,1 miliardy korun.



Vlastní hospodaření nemocnice je ztrátové. Kraj proto loni do čela nemocnice jako krizovou manažerku jmenoval Ivanou Urešovou, další personální změny v managementu následovaly k začátku letošního ledna. Nemocnice již dříve oznámila, že za loňský rok čeká ztrátu až 120 milionů korun.

