Tendr na nákup nového vládního tryskáče vyhrál Omnipol. Čeká se ale, jak dopadne odvolání konkurenta

Přestože všichni tři zájemci nabídli do vládní letky stejný model, cena byla pokaždé jiná. Právě její výše nicméně byla rozhodujícím faktorem.

„Byl vybrán uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou. Tendr ale dosud nebyl uzavřen, protože jedna z neúspěšných firem podala námitku a nyní běží zákonná lhůta související s jejím vypořádáním,“ řekl deníkům mluvčí ministerstva Jan Pejšek. Do ukončení celého procesu není podle něj možné poskytnout bližší informace.

A zase. Obrana nesplnila cíl, v rozpočtu jí zůstalo několik miliard

Vrtulník Bell AH-1Z Viper americké armády. ( Autor: čtk )

Letoun Global 5000 podle Lidových novin v minulosti provozovala ruská společnost Insat Aero, která sídlí v Moskvě. Konkrétní stroj je registrován v leteckém rejstříku na Kajmanských ostrovech. Jako majitel byla 9. června 2014 uvedena společnost s ručením omezeným Adilmar Park Ltd, která má jako oficiální sídlo firmy uvedenou adresu na Britských Panenských ostrovech. Karibské souostroví je známým daňovým rájem, který se hojně využívá ke skrytí skutečných majitelů, poznamenal deník.

Armáda se v poslední době potýká kvůli poruchám či plánovaným údržbám s nedostatkem letadel, kterými by mohla přepravovat politiky. Kapacita vládní letky je podle ministerstva i ústavních činitelů nedostatečná a letka je zastaralá. Ministerstvo obrany vypsalo tendr loni v říjnu poté, co se do předchozího výběrového řízení přihlásil pouze jeden uchazeč, který nesplnil stanovené požadavky. Obrana žádala stroj schopný přepravit 14 až 19 cestujících, a to nový nebo už použitý. Má být schopen doletu více než 8000 kilometrů. Součástí tendru je i zajištění dvouletého servisu a oprav.

Jeden letoun je příliš starý, další poruchový, zbylé dva se nehodí

Armáda má nyní k dispozici dva airbusy A-319, které nejsou ekonomické pro dopravu menšího počtu cestujících. Dvěma letounům Jak-40 vyrobených na konci 70. let končí životnost a případná modernizace by byla nákladná, armáda se je proto chystá vyřadit. Před téměř 30 lety byl vyroben Challenger CL-601, který se rovněž používá na přepravu politiků. Vojáci si ale stěžují na jeho častou poruchovost.

Armáda také používá čtyři stroje CASA C-295M, které jsou však určeny především pro přepravu vojáků. Letoun má nižší dolet a v kabině je hlučný, ústavní činitele s ním proto armáda nepřepravuje.

Dále čtěte:

Tucet je jen začátek: nových amerických helikoptér bude nad Českem více

Nábor nových vojáků drhne. Přesto ho povedou dva generálové

Komentář: Velké oči armády aneb Kde ti mladí jsou?

Jak vypnout autopilota. Tendr na obrněnce může skončit průšvihem

Metnarovi stojí další kontrakt. Nákup obrněnců Titus za 6,5 miliardy

Armáda dostane dva nové pasivní radary. Zaplatí 1,5 miliardy korun