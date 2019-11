Szczurek: Jakmile se jednou naučíte státní správu reformovat, už necouvnete

Mateusz Szczurek má za sebou působivou kariéru. Ve čtyřiačtyřiceti letech je členem vedení Evropské fiskální rady, která se snaží krotit nevyrovnané rozpočty členských států. Předtím působil v Evropské bance pro obnovu a rozvoj a byl ministrem financí pravicových vlád v rodném Polsku.

Jako úředník přitom uznává, že prodrat se evropskými směrnicemi a předpisy není jednoduché, a objasňuje, proč se v jeho zemi podařilo tak rychle budovat dálniční síť.

„V Polsku jsme zvládli stavět pořádně dálnice teprve kolem roku 2010 a z tohoto pohledu nám nesmírně pomohl fotbalový šampionát, který se konal v roce 2012. Byl to katalyzátor, že věci prostě musíme stihnout. Tento faktor nám pomohl zreformovat státní správu, protože jakmile se to jednou naučíte, už pokračujete,“ objasňuje evropský úředník, který do Česka přijel na konferenci o roli fiskálních rad v členských zemích.

V Česku i Polsku jsme zhruba třicet let od přechodu na tržní hospodářství. V obou zemích je však hodně lidí naštvaných, že většina velkých firem je vlastněna zahraničními investory. Jak hodnotíte transformaci našich ekonomik?

My velmi často zapomínáme na slovo trpělivost. V politice je toto slovo téměř nemožné použít. Ale když se podíváte na seznam největších firem v regionu, už nejsou všechny vlastněné zahraničními investory. Vyžaduje to totiž čas, než firmy založené před třiceti lety vyrostou do velikosti, kdy začnou ohrožovat zahraniční konkurenci. A takové firmy existují a vidíme je čím dál častěji. Jsou to takzvaní skrytí šampióni. Jsem si jist, že v Česku jich také pár bude.

Skrytá jsou jejich jména proto, že se často jedná o B2B firmy a veřejnost je příliš nezná. A vidíme, že tento proces pokračuje, jak naše firmy dělají akvizice v západní Evropě, v Kanadě, Spojených státech. Prostě to trvá.

A důvod pro naštvanost lidí?

To je nešťastné. Celý proces totiž není jednoduchý, zvláště pro malé členské státy. Spíš než Česko jsou v tomto ohledu zajímavé příklady Slovenska a Maďarska. Jsou integrovány do evropských dodavatelských řetězců, export v poměru k HDP se přibližuje stu procent. Současně je však u nich domácí přidaná hodnota v exportu téměř nejnižší ze všech států OECD. Mají velké obraty, ale velmi málo domácí přidané hodnoty. Česko je na tom v tomto ohledu lépe.

Ptáte-li se, jestli je důvod pro naštvanost lidí, tak do jisté míry ano. Chybí tu totiž cosi jako další krok. Vezměte, že vytváříte průmyslovou základnu, schopnosti, dovednosti a kvalitní pracovní sílu a předpokládáte, že se dodavatelské firmy postupně budou osamostatňovat, že jako vedlejší produkt budou vznikat nové inovativní firmy zejména v automotive, například létající automobily. Souhlasím však, že moc rychle k tomu nedochází. Jednodušší je to pro větší státy jako Polsko či Rumunsko, kde je větší domácí trh, diverzifikovanější ekonomika.

