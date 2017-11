Světový obchod se vrací na úroveň před krizí. Letos překoná i růst ekonomiky

Původně to vypadalo, že letošní rok bude rokem obchodní války. Místo toho se ale stal rokem obchodního rozkvětu. Rok 2017 pomalu končí a Mezinárodní měnový fond (MMF) odhaduje, že objem obchodu se službami a zbožím vykáže růst o 4,2 procenta. Tempo tak zrychlí z loňských 2,4 procenta. Letos to bude také poprvé od roku 2014, kdy růst obchodu překoná růst ekonomiky. Obchod se tak vrací do dnů před krizí, kdy byl takový výkon běžný.