Světová energetická rada se vrací. V Praze se bude diskutovat o stavu české energetiky

Podle loňského vydání jejího žebříčku World Energy Trilemma, který řadí země podle toho, jak si vedou v oblasti trvalé udržitelnosti a energetické hospodárnosti, se Česká republika umístila ve světě na 21. místě. Nejlépe uspěla v oblasti energetického kapitálu, kde dosáhla osmého místa. V oblasti energetické bezpečnosti byla na 14. místě. Naopak rezervy měla v oblasti udržitelnost životního prostředí, kde skončila na 74. místě.

„Přivítal jsem jednání za účasti expertů Světové energetické rady v Praze. Energetika prochází po celém světě revolučními změnami a je mimořádně důležité sdílet informace o nejnovějších trendech v oblastech digitalizace, decentralizace a dekarbonizace. Právě ty do budoucna nejvíce ovlivní podobu energetiky nejen ve světě, ale i v České republice,“ uvedl Karel Havlíček, vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu.

Světová energetická rada byla založena v roce 1923 v Londýně a je akreditovaná OSN jako celosvětový energetický orgán. Je vůbec největší oborovou organizací s více než 3000 členskými organizacemi z více než 90 zemí světa, které reprezentují celé energetické spektrum. Patří mezi ně vlády, soukromé a státní firmy, akademické a nevládní organizace a další zainteresované subjekty v energetice.

„Investice do výstavby nových energetických zdrojů a infrastruktury nejen v České republice čelí nerovnováze založené na odlišných očekáváních státu a soukromého sektoru. To vyvolává řadu sporných otázek, o kterých chceme diskutovat,“ řekl Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR, a dodal: „Česká republika nebyla v posledních letech ve Světové energetické radě nijak aktivně zastoupena. Rádi bychom to změnili, protože jde o zcela jedinečnou příležitost, jak sdílet názory s několika tisíci energetických odborníků, kteří se zapojují do jejích aktivit.“

Na programu je mimo jiné jednání o tom, jaké obchodní modely a přístupy k financování by měly být v České republice použity při uskutečňování Státní energetické koncepce a při plnění cílů Evropské unie v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Připravovaný národní klimaticko-energetický plán nyní počítá se zvýšením jejich podílu do roku 2030 na 20,8 procenta. Naproti tomu Evropská komise doporučuje České republice ambicióznější cíl ve výši 23 procent.

Podle Pavla Cyraniho, člena představenstva a ředitele divize obchod a strategie společnosti ČEZ, bychom vedle rozvoje obnovitelných zdrojů neměli zapomínat na důležitou roli jádra při ochraně klimatu. „Jaderné elektrárny celosvětově vyrábí desetinu elektřiny a jsou po vodních druhým největším producentem nízkouhlíkové energie. V EU pak dokonce produkují čtvrtinu elektřiny a současně mají téměř poloviční podíl mezi nízkouhlíkovými výrobci,“ sdělil Pavel Cyrani.

Evropská energetika je ovlivňována třemi hlavními faktory, které jsou vzájemně provázané. V první řadě jde o politická rozhodnutí na úrovni Evropské unie, dále o ceny komodit, které tlak na snižování emisí žene vzhůru, a v neposlední řadě mají významný vliv i technologické inovace. V této souvislosti stojí za pozornost velmi ambiciózní cíle, které již představila nová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Podle nich by například měla Evropa do roku 2050 dosáhnout jako první kontinent neutrální bilance v produkci skleníkových plynů.

Pro dosažení cíle EU ve výši 32procentního podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové výrobě elektřiny se počítá se zásadními změnami také v oblasti alternativní dopravy a zejména s masivním nástupem elektromobility. Ta v České republice naráží mimo jiné na problém malého počtu dobíjecích stanic.

„Přestože jsou dnešní dobíjecí stanice v podstatě standardní produkt, který je otestovaný a certifikovaný, stejně potřebujete ze zákona další povolení, abyste je mohli na parkoviště umístit. Ve skutečnosti neexistují jednotná pravidla pro stavbu dobíjecích stanic, prakticky každé město má svoje vlastní. To je jen jedna z mnoha překážek, na jejichž odstranění se bude stát muset zaměřit, abychom přenesli energetické vize a cíle do každodenní praxe,“ upozornil Martin Herrmann, předseda představenstva společnosti innogy Česká republika.

Jednání v Praze předchází Světovému energetickému kongresu, který se uskuteční ve dnech 9. – 12. září v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Právě tam bude oznámen nový žebříček World Energy Trilemma s hodnocením české energetiky.