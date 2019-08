Předchůdci e-shopů: studenti obchodovali s marihuanou online už v 70. letech

Jedním z příběhů, který může být považován za začátek obchodů na internetu, je případ prodeje marihuany studenty na síti ARPANET, předchůdce současného internetu. Síť spuštěnou v roce 1969 financovalo americké ministerstvo obrany. Fungovala v rámci amerických univerzit.

Právě studenti Stanfordovy univerzity přes své účty na této síti provedli marihuanovou transakci s kolegy z technologického institutu v Massachusetts. Stalo se to v roce 1971 nebo 1972, uvedl novinář deníku The New York Times John Markoff.

Síť ARPANET v roce 1974. ( Autor: CC0/Yngvar )

Dalším milníkem pro internetové obchody je považován britský pokus z května 1984, kdy se uskutečnil první legální obchod v rámci systému videotex. Ten kombinoval teletextovou funkci televize s počítačovým systémem vyvinutým programátorem Michaelem Aldrichem.

V rámci pilotního projektu byla připojena i dvaasedmdesátiletá Jane Snowballová, jež si vybrala zboží z nabídky na teletextu. Kromě jiného si objednala od společnosti Tesco margarín, kukuřičné lupínky a vejce. Objednávku odeslala pomocí dálkového ovladače televize.

Za pravý začátek e-komerce už v éře současného internetu je považována transakce, jež se uskutečnila před 25 lety 11. srpna 1994. Platba proběhla kreditní kartou. Phil Brandenberger si přes internetové tržiště NetMarket koupil hudební CD britského zpěváka Stinga. Zakladatel NetMarketu Daniel Mark Kohn vymyslel i první elektronický nákupní košík.

Co byla síť ARPANET? Advanced Research Projects Agency NETwork (ARPANET) byla počítačová síť spuštěná v roce 1969, která byla zárodkem toho, co dnes chápeme jako Internet. Odpojena byla v roce 1990. Vznik ARPANETu byl financován grantovou agenturou (později přejmenovanou na DARPA – Defense Advanced Research Projects Agency) ministerstva obrany USA. Původně pouze experimentální síť měla ověřit fungování systému při využití přepojování paketů, což přinášelo maximální robustnost. Síť neměla mít žádnou centrální složku, aby fungovala i v momentě, kdy by některé její části byly zničeny. Cílem bylo mimo jiné umožnit vzdálený přístup k nejvýkonnějším počítačům té doby. V roce 1973 se ARPANET rozšířila do Evropy, když se připojilo Norsko a Spojené království. Tehdy se již ukazovaly nové možnosti využití v rámci elektronické poštovní komunikace, kterou o tři roky později poprvé využila i britská královna.

