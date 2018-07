Stavebnictví v květnu zrychlilo růst na 10,1 procenta. Mimořádně se dařilo bytové výstavbě

„Mimořádně se dařilo bytové výstavbě. Počet zahájených bytů byl nejvyšší od září 2009, dokončené byty dohnaly dubnový výpadek a jejich počet byl o více jak polovinu vyšší než loni,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.

Počet zahájených bytů v květnu meziročně vzrostl o 17,3 procenta na 3816 bytů. Počet dokončených bytů byl vyšší o 53,3 procenta, dostavělo se jich 3487. „V rodinných domech došlo k růstu o 24,8 procenta, v bytových domech vzrostl počet dokončených bytů více než dvojnásobně,“ uvedli statistici.

Zdroj: IEconomics.com

Stavební úřady vydaly v květnu 7565 stavebních povolení, což je meziročně o šest procent méně. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 27,8 miliardy korun a ve srovnání se stejným obdobím loňského roku klesla o zhruba desetinu.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v květnu meziročně snížil o 1,7 procenta, jejich průměrná hrubá měsíční nominální mzda oproti loňskému květnu meziročně vzrostla o 6,7 procenta na 35 983 korun.

Analytici: Stavebnictví současné tempo růstu udrží do konce roku

Stavebnictví si aktuální tempo růstu podle analytiků udrží až do konce letošního roku. Analytici očekávají, že do konce roku se zvednou také investice veřejného sektoru, ať už kvůli podzimním volbám nebo nutností čerpat evropské dotace.

„Aktivitu ve stavebním sektoru táhne primárně soukromý segment, což se projevuje na vysoké dynamice pozemního stavitelství. To si za květen meziročně polepšilo o 12 procent. Letošní květen ale přinesl první vlaštovku zvyšující se aktivity na straně veřejného sektoru, což se projevuje v inženýrském stavitelství,“ uvedl analytik Komerční banky Jan Vejmělek.

Podle něj si stavebnictví meziroční dynamiku růstu udrží a celoroční výsledek bude atakovat deset procent. „Podporovat ho i nadále bude vysoká investiční aktivita. Veřejný sektor pohání nutnost čerpat peníze z EU. Roli sehrávají i blížící se komunální volby. Nedostatek bytů bude i nadále stimulovat aktivitu v oblasti rezidenčního bydlení,“ doplnil Vejmělek.

Revoluce ve stavebnictví: od roku 2022 musí být státní zakázky zpracovány digitálně

Podle analytika společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy české stavebnictví v posledních měsících chytá druhou mízu a v květnu se to definitivně potvrdilo. „Je ovšem třeba přihlédnout k tomu, že tento růst je do značné míry dán nízkou srovnávací základnou loňského roku a současně poměrně teplou letošní zimou. Ta umožnila pokračovat ve výstavbě i tam, kde by to jindy mrazy neumožňovaly,“ sdělil. Za celý rok očekává růst stavebnictví o sedm procent.

Podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice Václava Matyáše květnové výsledky potvrdily, že trend, který pokračuje od začátku roku, není náhodný. „Dvojciferný výsledek součtově za pět měsíců jsme nezaznamenali již několik roků. Je sympatické, že vývoj není jako na houpačce, jak tomu bylo v posledních letech téměř pravidlem,“ dodal Mayáš.

Dále čtěte: