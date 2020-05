Státní rezervy levnou ropu nezískají. Neumíme to tak rychle a spotřeba klesá, tvrdí průmysl

Levná ropa, jejíž cenu stačil až do záporných hodnot prudký pokles poptávky v době pandemie, zůstane ze strany českého státu bez povšimnutí. K naplnění závazků vůči EU mu přitom ve skladech dlouhodobě chybí zhruba 80 tisíc tun této strategické suroviny. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) navzdory svému původnímu odhodlání nyní tvrdí, že takhle rychle reagovat neumí. Spotřeba se navíc podle něj sníží a ropy ve státních skladech tak ve výsledku nebude třeba tolik.

Z aktuálního vyjádření MPO pro týdeník Euro je zřejmé, že se nákup strategické suroviny neuskuteční. Zmíněné množství takzvané sladké ropy SSHR schází k tomu, aby Česko plnilo závazek vůči EU nakazující státům bez vlastní ropné produkce udržovat zásoby této strategické suroviny v objemu, který ji vystačí nejméně na 90 dní. Nyní jsou však v nádržích SSHR zásoby zhruba jen na 84 dní. Jako jeden z hlavních důvodů ministerstvo uvádí očekávaný pokles spotřeby ropy.

„Bylo a je možné očekávat, že současný a pravděpodobně i budoucí pokles dopravy, vyvolaný celkovým ekonomickým propadem v souvislosti s koronavirem, se příští rok promítne do výpočtu výše zásob ropných produktů v SSHR tak, že se jejich objem daleko víc přiblíží požadovaným 90 dnům,“ napsala na dotaz týdeníku Euro, jak se stát k nákupu levné ropy postavil, mluvčí MPO Štěpánka Filipová s odkazem na zmíněný závazek Česka vůči EU.

Ještě v dubnu to přitom vypadalo, že stát na historicky nejnižší ceny ropy dostatečně flexibilně zareaguje. Ministr průmyslu Karel Havlíček tehdy na dotaz týdeníku Euro uvedl, že „zdroje na to jsou“ a nákup by mohl proběhnout už v průběhu května. Nyní je vše jinak, přestože Státní správa hmotných rezerv (SSHR) slovy svého předsedy Pavla Švagra „materiál k nákupu ropy MPO předložila“. „Nemám ale informaci o tom, že měl být tento materiál vládě předložen. Podle jejich posledního vyjádření má přednost řešení dopadů koronaviru,“ napsal nyní týdeníku Švagr.

I kdybychom chtěli…

Na primární řešení problematiky pandemie covid-19 se ostatně odvolává i Filipová. „Stát musí dbát o ochranu zdraví obyvatel. Což prioritně dělá, ropou se nicméně také zabýval,“ uvedla stanovisko resortu a dodala, že „v potaz je třeba brát i fakt, že pravidla pro zadávání veřejných zakázek bohužel neumožňují bezprostředně realizovat nákup v čase, který se z čistě ekonomického hlediska jeví jako nejvhodnější“. Jinými slovy, stát v těchto případech neumí dostatečně rychle konat.

„Roli hraje také logistika spojená s nákupem, tedy zda jsou volné přepravní tankery, ropovody i uskladňovací zařízení,“ dodala Filipová.

O nutnosti doplnit zásoby ropy ve státních skladech se podle dřívějšího vyjádření předsedy SSHR Švagra diskutuje na úrovni vlády už několik let. V dubnu pak ve snaze přetavit debaty v činy upozornil, že se situace s enormně nízkými cenami ropy na trhu už nemusí opakovat. Sám ministr Havlíček tehdy vyčíslil možnou úsporu na 600 milionů korun oproti nákupu suroviny za běžné situace na trhu.