Stát vydělává na exekucích až půl miliardy korun ročně, tvrdí věřitelé

Exekuce - ilustrační foto Autor: čtk

Stát podle odhadů portálu Češi v právu ročně inkasuje zhruba 400 až 500 milionů korun na dani z přidané hodnoty (DPH) z nákladů exekuce. Pro dlužníky to znamená zdražení exekučního vymáhání o více než pětinu. To je nevýhodné i pro věřitele, kteří musí mnohdy o to déle čekat na splacení dluhu. Uvedla to Česká asociace věřitelů, která portál spustila na jaře.