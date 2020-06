Stát podpoří lázeňské pobyty od července do konce roku

Češi budou moci od 1. července do 31. prosince využívat státní poukazy na pobyty v tuzemských lázních. Program COVID – Lázně dnes schválila vláda. Podmínkou pro okamžitou slevu na pobyt ve výši 4 tisíc korun bude strávit v lázeňském zařízení alespoň šest nocí a využít minimálně pět procedur. Poukazy budou k dispozici k vytištění od počátku července na portálu Kudyznudy.cz. Poukaz budou moci využít jen dospělí, kteří platí veřejné pojištění. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Zájemci o státní příspěvek na pobyt bude poukaz zaslán na e-mail. Po jeho vygenerování by si lidé měli rezervovat pobyt. Slevový poukaz bude možné generovat i v jednotlivých lázeňských zařízeních. Podle ministerstva tuto možnost využijí zejména lidé s omezeným nebo žádným přístupem k internetu. Vláda na program vyčlenila miliardu korun, za kterou bude moci být vydáno maximálně 250 tisíc poukazů.

Lidé ovšem nebudou moci sčítat voucher, který nabízejí například Karlovy Vary na podporu cestovního ruchu, a státní poukaz, upřesnila Dostálová.

Podpora má lázním jako jednomu z nejvíce zasaženého sektoru v souvislosti s koronavirovou krizí částečně nahradit výpadek zahraniční klientely. Hosté z ciziny podle ministerstva pro místní rozvoj tvořili až 44 procent klientů českých lázní. Podle ministerstva Češi zahraniční klienty, kterých lázně kvůli současné situaci mohou ztratit 170 až 200 tisíc, nedokážou nahradit. Záměrem programu mimo jiné je naučit české cestovatele trávit v lázních vícedenní pobyty s čerpáním léčebných služeb. Poskytnutá podpora má navíc přispět k obnově celého regionu.

Dostálová původně mluvila o tom, že podpora lázní by mohla platit zpětně od 1. června. Uvažovalo se také o podpoře celého cestovního ruchu bez omezení. Původní hodnota voucheru měla být 10 tisíc korun, podílet se na něm měl ale stát, zaměstnanec a zaměstnavatel. Firmy však podle Dostálové letos nebyly příspěvku vzhledem ke krizi nakloněné. Uvažovaly by o něm podle ní pro další roky. Částku by si mohly odečíst z daní.