Stát na startupy a malé podniky úplně zapomněl, říká investor Obluk

Boom českých startupů kvůli pandemii zřejmě výrazně zpomalí. Celkové zpomalení ekonomiky a nedostatečná podpora v těžké situaci od státu se podepíše nejvíce na těch, kteří s podnikáním v Česku teprve začínají. „Stopka na několik měsíců přivádí řadu z nich na hranici existence,“ říká Karel Obluk, investor a bývalý technický ředitel společnosti AVG, který nyní působí jako partner ve společnosti Evolution Equity.

Přestože některé obory zůstávají situací nedotčeny, řada mladých podnikatelů pro rozvoj svých firem bude nyní shánět peníze složitěji. Navíc se ocitnou ve velké nevýhodě v porovnání s ostatními státy Evropy, které mladé podnikatele podpořily. To uškodí rozvoji podnikání v tuzemsku v dalších letech. Podle něj budou totiž nyní opatrnější i investoři – rozmyslí si mnohem pečlivěji, do jakých firem své peníze vloží a jestli si je raději neušetří na ty, kde už nějakou investici z minula mají.

Do velkých nepříjemností se kvůli koronaviru dostaly startupy po celém světě. „Státy se uzavřely, lidé nemohou cestovat a v očekávání krize se místo utrácení za nové produkty spíše šetří,“ myslí si Obluk. Podle něj potřebují mladé firmy rychlý růst a rozvoj k přežití, stopnutí všech procesů tak může řadu z nich existenční ohrozit.

Startupy pro svou záchranu budou hledat možnosti dalšího financování, například u „andělských“ investorů. Ti se zaměřují na investice do firem v úplných začátcích, což v současné situaci podle Obluka nebude tak jednoduché. „Investoři jsou teď rozhodně opatrnější. I nadále budou rozmýšlet, zda investovat do nového startupu, nebo si raději peníze šetřit na podporu toho, ve kterém už nějaký podíl mají,“ doplňuje Obluk. Stejně jako všichni podnikatelé a investoři se Obluk bojí nejisté ekonomická situace a předpoklady jejího vývoje, které se dynamicky mění každý den.

Na začínající firmy navíc podle Obluka stát úplně zapomněl. „Startupy a menší firmy v drtivé většině nedosáhly na jakoukoliv formu podpory. Vláda v tomto zejména ve srovnání se zeměmi na západ od nás naprosto selhala,“ kritizuje Obluk českou vládu. Připomíná také, že vláda dlouhodobě přistupuje k drobným podnikatelům jako k podezřelým. To podle Obluka může způsobit, že Češi budou mít čím dál menší chuť pustit se do podnikání.

Pokud se zpomalí dynamika vzniku nových firem, v konečném důsledku to pocítí celá česká ekonomika. „Každý si teď dvakrát rozmyslí, jestli rozjíždět vlastní podnikání. Spíše se raději nechá zaměstnat ‚na jistotu’, například v nějaké nadnárodní firmě, jejíž zisky nakonec skončí v zahraničí,“ obává se Obluk důsledků nečinnosti vlády.

Obluk připomíná, že v zahraničí se startupy těší mnohem větší podpoře ze strany státního aparátu, jako příklady zmiňuje Velkou Británii nebo Německo. „Pokud například ve Spojeném království startup nyní získá investici, stát mu ji doplní ve stejné výši. V USA mají startupy přístup k celé řadě podpůrných programů na úrovní států i na federální úrovni,“ porovnává situaci Karel Obluk.

Právě doplňování investic po vzoru Německa by podle něj byl jedním ze způsobů, jak startupům pomoci. Druhým by mohly být daňové investiční pobídky, díky kterým si investoři případnou ztrátu z investice mohou odepsat ze základu daně, což by startupům opět ulehčilo hledání investora.

Přestože se ekonomické zpomalení dotklo téměř všech odvětví, jsou i startupy, které z něj mohou vyjít vítězně. „Jako poměrně imunní se ukazuje například obor IT bezpečnosti nebo online komunikace. Úspěch slaví i online zábava nebo platformy pro fitness a jak jsme viděli i u nás, online nákupy potravin,“ vypočítává Obluk. Naopak v největších problémech jsou začínající firmy z oboru pohostinství nebo cestování.