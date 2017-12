Starteepo spouští investiční fond zaměřený na technologie budoucnosti

Investiční strategie vychází ze zkušeností správní rady fondu, kterou tvoří ekonom František Bostl a asset manager Jiří Pospíšil. V se tak potkává jeden z nejcitovanějších a nejuznávanějších českých ekonomů s portfolio manažerem, který za posledních 20 let řídil portfolia za více než 40 miliard korun pro největší banky v Česku.

„Chtěli jsme vytvořit fond, který podpoří myšlenku společensky odpovědného investování. Fond bude zároveň reflektovat současné i budoucí změny v technologiích, lidské společnosti i v životním prostředí. Cílem je nabídnout českým investorům kvalitní produkt, ale také upozornit na morální rizika, kterých si při investicích mnozí nejsou vědomi. Doufáme, že tak přispějeme ke zlepšení investičního prostředí v Česku,“ uvedl předseda správní rady Bostl.

Projekt vznikl ve spolupráci s finanční skupinou Conseq, která tu je nejen v roli administrátora fondu, ale je také jeho výhradním distributorem. „Vítáme, že na fondu můžeme spolupracovat a zprostředkovat investici do něj klientům a poradcům. Investice do nových technologií s důrazem na společensky odpovědné investice je kombinací, která může oslovit širokou škálu kvalifikovaných investorů,“ uvádí Lukáš Vácha, obchodní ředitel pro institucionální a privátní klientelu a člen představenstva Conseq Investment Management. Upisovací období bude probíhat od 15. 12. 2017 do 15. 3. 2018.