Stále prodělávají. S hlavní částí Vítkovic má potíže i nový vlastník Strnad

Vítkovice Heavy Machinery Autor: VHM

Pokud něco zlomí Strnadům vaz, tak to budou Vítkovice, shodují se dobře informované zdroje webu Euro.cz. Kapitálový vstup Jaroslava Strnada do chronicky ztrátové společnosti Vítkovice Heavy Machinery (VHM) byl dokončen letos v květnu, kdy po bankrotu a reorganizaci přišel o majoritu byznysmen Jan Světlík. Ale zatím to na rychlý obrat k lepšímu nevypadá.