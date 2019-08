Spotřeba plynu ve druhém čtvrtletí vzrostla o třetinu, hlavně kvůli chladným měsícům

S výjimkou kraje Vysočina (minus 0,8 procenta) se na růstu spotřeby elektřiny podílely všechny kraje, nejvíce Středočeský kraj (plus 5,9 procenta). Vyšší spotřeba byla zaznamenána především v segmentu domácností (plus 10,2 procenta), specifikoval ERÚ.

Úřad dále uvedl, že opačný vývoj naopak zaznamenala výroba elektřiny, která proti druhému čtvrtletí 2018 klesla o 1,1 procenta na 20,2 TWh. Nejvyšší meziroční pokles byl podle úřadu patrný u přečerpávacích elektráren (minus 7,5 procenta), fotovoltaických elektráren (minus 6,7 procenta), parních elektráren (minus šest procent) a jaderných elektráren (minus 3,3 procenta).

Výrazně více elektřiny naopak vyráběly paroplynové elektrárny (plus 108 procent), lépe se dařilo také malým i velkým vodním elektrárnám (plus 29 procent). „V porovnání s minulým rokem bylo letošní druhé čtvrtletí pro vodní elektrárny objemem výroby určitě lepší. Zároveň si ale musíme uvědomit, že loňský rok byl velmi podprůměrný. Kdybychom současná data srovnávali například se silným rokem 2017, výroba by ve druhém čtvrtletí klesla o víc než pět procent,“ uvedl předseda rady ERÚ Stanislav Trávníček.

K navýšení spotřeby plynu pak podle úřadu přispěly velmi chladné měsíce duben a květen, a to i přesto, že se venkovní teploty ve čtvrtletí v průměru pohybovaly 1,8 stupně Celsia nad dlouhodobým normálem.

„Tok zemního plynu do plynárenské soustavy České republiky ze zahraničí dosáhl objemu 10,26 miliardy metrů krychlových. Výroba plynu na našem území představovala 32 milionů metrů krychlových. Do zahraničí bylo vyvezeno 7,24 miliardy metrů krychlových,“ dodal ERÚ.

Skotská firma chce změnit současnou energetickou síť:

Velké plány pro Česko i svět. Stoletou energetickou síť čeká bod zlomu, tvrdí zakladatel Faraday Grid

Za celý loňský rok spotřeba elektřiny v Česku meziročně vzrostla o 0,2 procenta na 73,9 terawatthodiny (TWh). Šlo nejvyšší hodnotu od roku 1981, od kdy jsou údaje k dispozici. Výroba loni stoupla o 1,1 procenta na 88 TWh. Největší podíl (43 procent) připadal na hnědouhelné elektrárny, uvedl už dříve úřad. Spotřeba zemního plynu v Česku loni meziročně klesla o čtyři procenta na 8,18 miliardy metrů krychlových, dodal.

Z podkladů s aktuálními čísly za letošní druhé čtvrtletí lze vyčíst také spotřebu a výrobu za celé první pololetí. U elektřiny stoupla meziročně spotřeba o 0,4 procenta na 37,8 TWh a výroba o 1,3 procenta na 44 TWh. Jde o brutto (hrubé) ukazatele. Do brutto výroby elektřiny se započítává i elektřina spotřebovaná při její výrobě. Brutto spotřeba pak mimo jiné zahrnuje také spotřebu na přečerpávání v přečerpávacích vodních elektrárnách a ztráty v sítích. Pololetní spotřeba plynu podle ERÚ pak meziročně vzrostla o 4,3 procenta na 4,67 miliardy metrů krychlových.

Dále čtěte:

Čistá energie z odpadu bez spalování: Sierra Energy uchvátila i Billa Gatese

Výnosná sázka na slunce: britské Solarcentury vzrostl zisk skoro o tisíc procent

Končí dodavatel elektřiny s nejhorší pověstí. Zákazníky převedl na sesterskou firmu

Evropský sen o energii ze Sahary stále žije. Do projektu Desertec vstoupily Čína a Saúdská Arábie