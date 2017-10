Spor o Krtečka: Milerova vnučka nesmí poskytovat licence

Soud vyhověl žalobě správkyně autorova díla Mileny Fischerové, která zpochybnila platnost smlouvy umožňující poskytovat licence. Sporný dokument o právech k oblíbené kreslené postavičce sepsaný ve prospěch Karolíny Milerové pochází ze září 2011. O dva měsíce později výtvarník zemřel. Podle dlouholeté správkyně umělcova odkazu Fischerové smlouva právně neexistuje. Vnučka to odmítá.

Soudkyně Veronika Křesťanová uvedla, že nejsou pochybnosti o tom, že vnučka se svým dědečkem jednala o tom, jak dál nakládat s jeho dílem. „Jejich vůlí bylo tam zahrnout všechno možné,“ podotkla Křesťanová. Obsah uzavřené smlouvy však není určitý, a proto není platná.

Soudkyně ve zdůvodnění rozsudku také uvedla, že žalovaná strana nemá oprávnění licence poskytovat. Případ však ještě bude řešit odvolací soud, který může dnešní rozhodnutí zvrátit.

Verdikt není podložen důkazy, tvrdí Milerová

Milerová uvedla, že jí rozhodnutí soudu mrzí. Dodala, že verdikt není podložen důkazy a bude se snažit ho změnit. „Pro mě je směrodatné to, že i protistrana uznala, že podpis na smlouvě je pravý a že dědeček smlouvu podepsal v dobrém zdravotním stavu,“ řekla Milerová novinářům.

Soudkyně uvedla, že případ může změnit také jiné soudní řízení, na jehož základě by se mohla Milerová stát dědičkou. Vnučka tvrdí, že rodina dospěla po několika letech k dohodě, kterou blokuje její matka a rodina řeší, zda nepodá návrh na omezení její svéprávnosti. Dědické řízení totiž již trvá několik let a Milerovo dílo zatím spravuje právě Fischerová, která to dělala už za autorova života.

Podle Eisenreicha by dnešní rozhodnutí nemělo komplikovat další rozvoj značky. „To dílo by mělo být rozvíjeno i nadále. Do výsledku vrchního soudu to pro nás nic neznamená,“ uvedl Eisenreich.

K rozvoji díla pomůže jen dohoda mezi dědici

Právník správkyně autorova díla Jiří Matzner byl s rozsudkem spokojen. I on je však přesvědčen o tom, že zatím nic neřeší. K rozvoji díla Zdeňka Milera podle něj může pomoct pouze dohoda mezi dědici. „Já jsem sice spokojený, ale nejsem šťastný,“ uvedl Matzner.

Pokud by se podle něj rodina nedohodla a verdikt by byl pravomocný, tak pravděpodobně následovaly další soudní spory, které by se týkaly peněz za poskytnuté licence. „Samozřejmě budeme zvažovat i kroky vůči těm, kteří dneska uvádějí výrobky nebo vytvářejí svoje produkty na základě neplatné smlouvy,“ řekl Matzner.

