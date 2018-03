Spor se přitom v Česku týká až 160 solárních elektráren. První proud do sítě dodaly v závěru roku 2010, jenže vlastník rozvodné soustavy (zpravidla se jedná o ČEZ Distribuci) jim namontoval elektroměr až na počátku roku 2011. Státní energetická inspekce (SEI) i soudy nižší instance dosud zastávaly názor, že majitelé takových elektráren čerpaní vyšší výkupní cenu z roku 2010 neoprávněně a rozdávali za to vysoké pokuty.

Nejvyšší správní soud (NSS) dal 19. března za pravdu firmě Detoa a rozhodnutí SEI o udělení pokuty 237 tisíc korun zrušil. „Výklad provedený SEI a městským soudem by fakticky rozšířil okruh podmínek, které výrobna elektřiny musela splnit, aby mohla být považována za uvedenou do provozu v roce 2010, a to aby vyráběná elektřina byla změřena,“ uvádí se v rozhodnutí NSS.

Vedoucí týmu energetika ve firmě Frank Bold Advokáti Martin Maňák dodává, že spor se dostane zpět k Státní energetické inspekci. Ta bude muset při dalším rozhodování vycházet z rozhodnutí NSS. „Vzhledem k obsahu rozhodnutí NSS lze ale předpokládat, že SEI dospěje k závěru, že ze strany společnosti Detoa Albrechtice nedošlo ke spáchání správního deliktu a že dojde k zastavení řízení,“ uvedl Maňák.

Nejvyšší správní soud se již v lednu zastal vlastníků elektrárny Solar Černilov, kteří měli na konci roku 2010 hotovo až na jeden detail. SEI dala této firmě v březnu 2015 pokutu 11,5 milionu korun kvůli údajnému neoprávněnému čerpaní výhodnější výkupní ceny určené pro fotovoltaiky dokončené v roce 2010. Také v tomto případě NSS rozhodl, že majitele elektrárny nelze trestat za to, že mu distributor pozdě nainstaloval elektroměr.

Zmíněný problém se v Česku týká 159 solárních elektráren různých velikostí. Ty sice získaly licence od Energetického regulačního úřadu ještě v roce 2010, ale distributor jim namontoval elektroměr až v prvních měsících roku 2011. Zatímco větší fotovoltaiky dokončené v roce 2010 mají nárok na výkupní cenu 12,8 koruny za každou kilowatthodinu (bez srážkové daně), u zařízení dokončených v prvním čtvrtletí roku 2011 je to 6,3 koruny.

Čtěte také: