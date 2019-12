Zakladatelé Googlu Page a Brin odcházejí z vedení Alphabetu. Povede jej Pichai

Page v Alphabetu působil jako generální ředitel, Brin zastával post prezidenta. Pichai, který stojí v čele Googlu přes čtyři roky, ve vedení Googlu zůstává.

„Dnes, v roce 2019, by společnost, pokud by byla člověkem, byla s 21 roky čerstvě dospělá a byl by čas opustit hnízdo,“ uvedli Page s Brinem. Google, který začal jako internetový vyhledávač, spustili v roce 1998.

Pichai do Googlu nastoupil v roce 2004, nejprve působil v oblasti správy a inovací softwarových produktů firmy, podílel se například na vytvoření prohlížeče Google Chrome a na vývoji aplikací Gmail a Mapy Google. V roce 2013 se stal šéfem divize Googlu pro operační systém Android.

Kupujete nový vůz? Víme o více než 14 000 nabídkách . Vy ale určitě chcete tu jednu nejlepší. Do výroby do 15 týdnů Na objednání VOLVO XC60 1 158 900 Kč -15% 984 777 Kč Zobrazit Nové vozy na objednání Nové vozy Skladové vozy Skladové vozy Operativní leasing Operativní leasing Sleva na nový vůz až 35% Do výroby do 22 týdnů Na objednání VOLKSWAGEN Touareg 1 758 900 Kč -18% 1 442 232 Kč Zobrazit Nové vozy na objednání Nové vozy Skladové vozy Skladové vozy Operativní leasing Operativní leasing Sleva na nový vůz až 35% Do výroby do 20 týdnů Na objednání BMW M4 Coupé 2 250 690 Kč -30% 1 575 483 Kč Zobrazit Nové vozy na objednání Nové vozy Skladové vozy Skladové vozy Operativní leasing Operativní leasing Sleva na nový vůz až 35% Do výroby do 2 týdnů Elektromobil HYUNDAI Ioniq EV 1 049 990 Kč -32% 711 322 Kč Zobrazit Nové vozy na objednání Nové vozy Skladové vozy Skladové vozy Operativní leasing Operativní leasing Sleva na nový vůz až 35% Nový vůz Ihned k odběru JEEP Cherokee 1 421 890 Kč -32% 966 800 Kč Zobrazit Nové vozy na objednání Nové vozy Skladové vozy Skladové vozy Operativní leasing Operativní leasing Sleva na nový vůz až 35% Do výroby do 16 týdnů Na objednání ALFA ROMEO Giulia 1 045 500 Kč -35% 679 575 Kč Zobrazit Nové vozy na objednání Nové vozy Skladové vozy Skladové vozy Operativní leasing Operativní leasing Sleva na nový vůz až 35% Nový vůz Doporučujeme AUDI A3 Sportback 783 900 Kč -39% 479 900 Kč Zobrazit Nové vozy na objednání Nové vozy Skladové vozy Skladové vozy Operativní leasing Operativní leasing Sleva na nový vůz až 35% Škoda Hyundai Volkswagen BMW Volvo Mazda ... a dalších 39 43 41 značek Prohlédnout všechny nabídky

V roce 2014 se o něm uvažovalo jako o možném nástupci generálního ředitele Microsoftu Steva Ballmera. Šéfem Microsoftu se nakonec Satya Nadella.

V lednu 2017 kritizoval exekutivní příkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa, který mimo jiné dočasně zakázal vstup do USA všem lidem ze zemí, s nimiž jsou spojeny obavy z terorismu. V prosinci 2018 vystoupil ve Sněmovně reprezentantů, kde popřel obvinění některých amerických politiků, že běžná verze vyhledávače Google selektuje politické názory, a vyvrátil zprávy některých médií, že firma pracuje na cenzurované verzi internetového vyhledávače, která by splnila požadavky čínských úřadů. Kritiku si Pichai vyslechl i kvůli sběru dat uživatelů Googlu.

Vystudoval materiálové vědy a strojírenství na Stanfordově univerzitě a metalurgické inženýrství na Indickém technologickém institutu v Kháragpuru. Začínal jako manažer u mezinárodní poradenské společnosti McKinsey & Company.

Čtěte také: