Společnost eD group vstupuje do holdingu se dvěma agenturami

Vzniká tak dominantní hráč na českém trhu, který zastřešuje:

- společnost eD system group, lídra středoevropského regionu v digitálních technologiích a distribučním ekosystému

- společnost Dark Side, jednu z nejlepších pražských digitálních agentur s desítkami ocenění

- společnost PRIA, největší digitální agenturu v moravském regionu

Holding se bude soustředit na rozvoj podnikání se zahraničním přesahem na principu Digital first. Zároveň bude sázet na hyperlokálnost, nebo-li osobní kontakt a specifický data analyzing pro klienty v regionech a identifikaci jejich lokálních potřeb. Zakladatelé a vedení všech firem zůstávají ve svých pozicích a získávají podíl ve vznikajícím holdingu. Všechny společnosti se rozhodly neuvádět hodnotu transakce.

Unikátnost skupiny je v propojení podnikatelských subjektů z různých oborů a sfér podnikání, pro které je společná digitalizace a práce s daty. „S agenturou PRIA máme společnou filozofii podnikání a v mnohých ohledech se doplňujeme. Ať už se jedná o regionální pokrytí PRIA, či globální know-how Dark Side. To považujeme v případě takto ambiciózního projektu za klíčové. Nicméně zázemí agentury Dark Side i PRIA zůstává a ponecháváme si všechny naše klienty a pracovníky,“ říká Tomáš Jindříšek, zakladatel a jednatel agentury Dark Side.

Tři oblasti, které budou charakterizovat fungování skupiny

Digital First Marketing Group se bude zaměřovat na tři oblasti. Jednou z nich jsou vertikály byznysu, jako jsou banking-finance, food-drink, retail & FMCG a další. To vše na principu Digital first. „I když se nejedná o zcela nový koncept, Digital first si v ČR pořád hledá své místo. V Digital First Marketing Group budeme dávat digitalizaci na první místo. Využijeme globálního know-how, které jako agentury máme, technologického zázemí s velkým objemem dat, které má eD system, a nenahraditelný vhled do trhu díky strategické spolupráci s BDO Advisory. Rozhodně to nebude digital only. Naopak, ostatní nástroje mají nenahraditelnou úlohu a musí být s digitalizací v harmonii,“ vysvětluje Jan Podzimek, zakladatel a jednatel agentury PRIA.

Další oblastí je hyperlokálnost. Díky tomu, že jednotliví členové holdingu mají své zastoupení po celé ČR a data mají mít taktéž z celé republiky, tak umějí využít opravdu hyperlokální znalosti, a tím řešit potřeby klientů na místě a s ohledem na danou lokalitu. „Nejlépe tento princip vystihuje, že máme globální know-how a zároveň rozumíme byznysu klienta lokálně a lokálně ho také realizujeme. Nejsme pragocentričtí a uvědomujeme si, že byznys je silný i v regionech. Je to dlouhodobý trend, a proto považujeme za obrovskou výhodu naše zastoupení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,“ říká Tomáš Jindříšek.

Poslední oblastí je HR first, kdy skupina využije moderních principů zaměstnávání. K současným týmům přibudou externí partneři, které nejvíce vystihuje pojem digitální nomádi. „Chceme dát všem prostor na specializaci a možnost rozvíjet svou kariéru odkudkoliv. Potenciální kolega či kolegyně nesmí vnímat jako nevýhodu, že bydlí v jiném městě, než je sídlo agentury. Propojením agentur se navíc nabízejí možností různých stáží,“ doplňuje Jan Podzimek.

Budoucnost je v digitalizaci

Klíčovou společností při vzniku Digital First Marketing Group je společnost eD system group, která díky svému mezinárodnímu zastoupení a silné finanční a technologické pozici umožňuje naplnit ambici stát se dominantním hráčem v regionu střední a východní Evropy (CEE) ve využívání digitálních technologií inovativním způsobem na poli marketingu a komunikace. „Pro eD system se jedná o strategickou investici, nový směr. Věříme v digitální budoucnost a stejně tak věříme v potenciál, který má tento vznikající subjekt díky inovativnímu přístupu a know-how agentur PRIA a Dark Side. Chceme využít naši infrastrukturu a data k další expanzi s ohledem na principy Digital first,“ říká Martin Štrupl, řídící partner skupiny eD system.