Společnost Blue Origin se chystá na Měsíc, oznámil Bezos

„Je to úžasný stroj a poletí na Měsíc,“ řekl Bezos o modulu s názvem Blue Moon, jehož maketu představil. Robotický aparát bude schopen na měsíční povrch dopravit v nákladním prostoru až čtyři vozítka najednou, nebo vzletový stupeň, s jehož pomocí budou moci z Měsíce odlétat lidé.

Bezos uvedl, že pro přistávací modul vyvíjí Blue Origin nový motor, který se jmenuje BE-7. První zážehové testy motoru se uskuteční letos v létě.

Bezos v projevu zmínil návrat astronautů na Měsíc do roku 2024 a také výzvu amerického viceprezidenta Mikea Pence, aby americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) vyslal do roku 2024 na Měsíc také ženu.

NASA sice zatím nezveřejnila rozpočtový plán na návrat na Měsíc, na kterém dosud s lidskou posádkou přistály jen USA, je ale očividné, že bude potřebovat pro dopravu materiálu a přistání lidské posádky zcela nové vybavení. Bezosovo oznámení tak podle portálu The Verge bylo způsobem, jak ukázat, že Blue Origin se na Měsíc chce dostat ve stejném časovém rámci jako NASA.

Today, our founder shared our vision to go to space to benefit Earth. We must return to the Moon—this time to stay. We’re ready to support @NASA in getting there by 2024 with #bluemoon. pic.twitter.com/UqQyMa9Zcn