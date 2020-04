Speakers´ Corner: Změní se vůbec výrobní společnosti v době po virové pandemii?

Očekávání změn jsou ze všech stran bezesporu obrovská, zejména co se týče zavádění další vlny digitalizace a automatizace do výrobních podniků. Ze zkušenosti z předchozích let bych si však dovolil odhadnout, že se možná nezmění vůbec nic. Anebo změny budou tak malé a pomalé, že kýžený efekt, tedy zvýšení konkurenceschopnosti (v druhotném efektu doprovázeném i růstem mezd), bude minimální.

Firmy se oklepou a jistě, některé budou čelit i existenčním potížím. Ekonomická kondice firem tak bude mít na investice a rozvoj zásadní dopad. Ale i v případě, že se financování podaří zajistit, ještě nemusí být vyhráno.

Změní se výrobní společnosti v době po virové pandemii? Ne

Ano Výsledky Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Pokud se totiž firmy budou chtít v příštích letech změnit, respektive transformovat na digitální a flexibilní společnosti, tak bez lidí to rozhodně nepůjde. Mám na mysli zejména ty, kteří zavádění digitalizačních a automatizačních projektů přímo řídí nebo jsou součástí implementačních týmů jednotlivých projektů.

Je dobré si uvědomit, že mnoho zajímavých návrhů týkajících se digitalizace ve výrobě se v minulosti velmi často ani nezačalo realizovat. A důvodem nebyla často ani tak samotná výše investice, jako spíše pohodlnost, neochota se něco nového naučit, ignorace trendů a pocit, že „my to určitě nepotřebujeme“. Pokud se nezmění tento přístup, tak zásadní změny ve výrobní sféře v „New Normal“ může očekávat je opravdu velký optimista.

Jistá naděje na změnu v myslích lidí ve výrobních firmách tu však je. Poslední měsíce nám všem totiž ukázaly, že pokud vystoupíme ze zajetých pracovních kolejí, dokážeme ve výrobě realizovat řadu zajímavých aktivit, a to dokonce ve velmi krátkém čase. Je tedy na nás, do jaké míry si nedávné zkušenosti zafixujeme a následně je budeme schopni, a hlavně ochotni, využít i v budoucnosti.

Jan Burian, Director, IDC Manufacturing Insights EMEA