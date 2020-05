Speakers´ Corner: Výrobní společnosti na rozcestí – zachrání je pouhé snižování nákladů?

Co bude ve sféře výrobních firem v blízké i vzdálené budoucnosti oddělovat vítěze od poražených? Mohlo by se zdát, že to budou společnosti s inovativními produkty, schopné reagovat na rychle měnící se podávku B2C i B2B zákazníků. Společnosti s dostatečným finančním zajištěním, ve kterých pracují schopní lidé. To všechno je pravda, ne každá společnost ale má to štěstí, že vyrábí léky, zdravotnické potřeby či high-tech výrobky potřebné pro zajištění základních potřeb obyvatelstva.

Jak se ukázalo v poslední době, klíčová je hlavně schopnost být flexibilní, a to zejména ve vztahu k lidem, řízení dodavatelů, a hlavně nastavení výrobních kapacit. Byli jsme svědky obrovského úsilí, kdy firmy v automobilovém či leteckém průmyslu začaly vyrábět plicní ventilátory a obličejové štíty nebo společnosti působící ve farmaceutickém a módním průmyslu začaly produkovat desinfekce. Co má množství výše uvedených příkladů společného je skutečnost, že se podvedlo ve velmi krátké době začít s výrobou pro většinu z nich úplně nových produktů, na něž jsou navíc kladeny vysoké nároky z hlediska kvality, dostupnosti i ceny.

Klíčovým faktorem, který tento rychlý náběh výroby umožnil, byla spolupráce mezi firmami napříč odvětvími. Ať už se jednalo spojení Volkswagenu a Airbusu, Fordu s GE Healthcare nebo 3M, General Motors a Ventec Life Systems, Škoda Auto a ČVUT. Ve většině případů se jednalo o to, že někdo poskytl potřebné výrobní kapacity, jiný svůj dodavatelský řetězec, přepravní kapacity, znalost konstrukce výrobku nebo kapacity 3D tiskáren. Žádná z výše uvedených firem by s vysokou pravděpodobností nezvládla v tak krátkém čase spustit požadovanou výrobu zajištěnou pouze z vlastních zdrojů.

A zde se dostávám k závěru, který se mi potvrdil již v rámci mého předchozího výzkumu chování výrobních firem na globální úrovni. Vítězi v post-covidové době, kterou označujeme jako „next normal“, budou ti, kteří dokáží postavit konkurenční výhodu na své flexibilitě. A jak flexibility dosáhnout bez toho, aby bylo třeba vytvářet dodatečné pojistné skladové zásoby, které zbytečně váží finanční prostředky nebo budovat v podstatě nepotřebné výrobní kapacity na „kdyby něco“?

Odpověď je prostřednictvím budování takzvaných byznysových kolaborativních ekosystémů, kdy dochází ke spojování výrobních společností, jejich dodavatelů, poskytovatelů služeb, IT vendorů i samotných B2B zákazníků. Účelem je zejména sdílení vývojových a výrobních kapacit nebo společný vývoj a provozování služeb založených na datech, jako jsou například výroba jako servis, vzdálená údržba vyžívající digitální dvojče či digitální služby pro zemědělce.

Vzhledem k tomu, že očekáváme významné zpomalení ekonomiky, nyní je právě nejlepší čas začít přemýšlet, co dělat v budoucím období jinak. Tradiční přístupy vedoucí k úsporám nákladů jsou efektivní jen do určité výše a nic zázračně nového již určitě nepřinesou. Firmě umožní v lepším případě přežít, avšak do budoucna zastaví tolik potřebné investice a vývoj nových produktů.

Naopak vytváření a prodej nových výrobků a služeb, kdy se o náklady na vývoj, výrobu, prodej a distribuci podělí více partnerů, přinese firmám jistě řadu zajímavých příležitostí.

Jan Burian, Director, IDC Manufacturing Insights EMEA