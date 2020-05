Speakers´ Corner: Průmysl 4.0 nefunguje

Konzervatismus českých firem se zatím příliš nemění. Každá z nich sice chce být online a mít vlastní fungující e-shop, není ale zatím příliš ochotná postupovat jednotlivé digitalizační kroky.

Komunikace musí být co nejjednodušší, potřebná data dostupná odkudkoli – zní často požadavek od českých firem, se kterými mluvíme. Jejich zástupci si ale neuvědomují, co je potřeba udělat, aby vše do sebe zapadalo. Že nestačí do podniku nakoupit robota nebo tablety, ale že je nutné se podívat na celý výrobní proces a zároveň motivovat zaměstnance, aby se moderní technologie nebáli používat.

Ze zkušenosti s našimi zákazníky víme, jak důležitá je uživatelská jednoduchost, přirozenost. Pokud je jakákoli aplikace naprogramována co nejpřirozeněji, naučí se ji používat každý. Od svářeče po leteckého inženýra. Stále ale platí, že české podniky jsou v této oblasti ještě dosti rezervované. Hodně se o tom mluví, ale propojení digitalizace procesu a výroby není v mnoha firmách ani vzdáleně viditelné. K rychlejšímu nástupu digitalizace výrobního procesu a s tím spojených činností, může paradoxně přispět nynější situace, kdy jsou firmy omezeny a je nutno řešit práci vzdáleně.

Email už v dnešní době nestačí

Firemní emailová komunikace je sice na vzestupu, přesto je ale běžné, že si zaměstnanci volají a doplňují si telefonem, případně videotelefonem informace. O této komunikaci už nemají žádné záznamy, přitom ji lze jednoduše automatizovat, zpřehlednit, aby nebylo třeba nic dodatečně hledat v přílohách a trávit tak zbytečně čas nad něčím, co už lze v dnešní době zjednodušit.

Všichni si uvědomujeme, jak se život v posledních měsících výrazně proměnil, lidé se sice naučili používat videokonference, ale už nepoužívají nástroje, které jim usnadní práci i život. Přitom by vše mohla vyřešit jedna dobře zvolená aplikace.

Pozor na uzamčení podnikového informačního systému!

Další problém je, že drtivá většina společností má své systémy uzamčené. Pokud mají nainstalovaný určitý informační software, těžko lze do něj implementovat další budoucí platformy. A také proto nejsou firmy flexibilní a nemohou se tak digitalizovat, jak by potřebovaly. Mnohé robustní podnikové informační systémy (ERP) nereagují dostatečně rychle na aktuální trendy.

A proto rovnou říkáme – pozor na vendor lock-in, uzamčení zákazníka! To rozhodně není cesta. Pokud chce firma uspět a mít konkurenční výhodu, měli by si její zástupci uvědomit, že digitalizace možná není levná, ale z dlouhodobého hlediska se vyplatí. Proto rozhodně doporučujeme, aby firemní systém byl jednoduše integrovatelný se všemi ostatními možnými nástroji a systémy.

Přichází deglobalizace IT sektoru?

Koronovirová pandemie přináší mnoho změn. Jednou z nich, která postupně prochází napříč všemi průmyslovými sektory, je skutečnost, že lokální firmy budou více spolupracovat s lokálními dodavateli. A týká se to jak zemědělců, tak i výrobních firem a IT společností.

Pokud chce některá česká společnost naskočit na Průmysl 4.0, není už potřeba využívat služeb nadnárodních hráčů. Mnohá lepší a intuitivnější řešení naleznou i u tuzemských dodavatelů softwaru. Ona důležitá uživatelská přirozenost, pochopení systému práce, otevřená spolupráce, které kroky je potřeba postupně dělat, totiž často souvisí se zdravým selským rozumem, který Češi tradičně mají.

Autor je CEO společnosti B2A