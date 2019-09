Soumrak košer a halal porážek. V Česku zůstala jen tři jatka

Dva podniky získaly povolení k porážce zvířat pro potřeby církví a náboženských společností na základě žádosti Muslimské obce v Praze a jeden na žádost Židovské obce v Brně. Vyplývá to z informací ministerstva zemědělství. Podle mluvčího Vojtěcha Bílého přitom ještě v roce 2017 mělo povolení celek sedm jatek, v loňském roce šest.

Podle dosavadních statistik to vypadá, že klesá i počet samotných porážek. Státní veterinární správa za letošek eviduje celkem 41 880 kusů drůbeže a 181 ovcí poražených v souladu s pravidly halal či košer.

Loni to bylo za celý rok 80 355 kusů drůbeže a v tomto směru by mohly počty spíše stagnovat. Ovšem ovcí bylo loni bez omráčení usmrceno 613 kusů a k tomu dvě kozy. Minimálně u jehněčího a skopového to tedy vypadá na velký meziroční propad.

Ještě patrnější je trend ve srovnání s daty za rok 2017. Předloni veterináři zaznamenali dokonce 115 246 porážek drůbeže a 938 porážek ovcí v souladu s náboženskou tradicí.

Více než pro domácí spotřebitele využívají tuzemští výrobci certifikáty halal a košer pro export do Izraele či muslimských států. Zdaleka se nemusí jednat jen o masové produkty, třeba u potravin obsahujících ovoce je nutné doložit, že při výrobě nedošlo ke kvašení a tedy vzniku alkoholu.

Po zkušenostech z minulosti se však firmy především halal certifikátem nerady chlubí. Stávaly se totiž terčem internetové šikany a vyhrožování ze strany odpůrců islámu. Nedávno se přitom halal produkty objevily třeba také v e-shopu Japa předsedy SPD Tomia Okamury, který v minulosti proti halal porážkám ostře vystupoval.

