Sokolovská uhelná jde do útlumu, stovky lidí přijdou o práci

Sokolovská uhelná Autor: Sokolovská uhelná

Sokolovská uhelná a.s. (SUAS) začne s postupným útlumem. Důvodem je tlak na omezení těžby a zpracování uhlí a ním související ceny emisních povolenek. Transformace se ale dotkne zaměstnanců, během následujících dvou let by jich ze Sokolovské uhelné mělo odejít až kolem tisícovky. Dnes firma zaměstnává asi 3000 lidí, dalších téměř 700 pracuje v dceřiných firmách. Kraj chce ve spolupráci s úřadem práce zajistit rekvalifikace nebo kontaktní místo pro zaměstnance, kteří u SUAS skončí.