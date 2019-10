Smartwings kvůli odstaveným Boeingům omezí stav personálu. Nabízí neplacené volno a poloviční úvazek

„Vzhledem k pokračujícímu odsouvání termínu nasazení letadel Boeing 737 MAX do provozu a snaze Smartwings o udržení všech pracovních míst, nabídla společnost letovému personálu v zimním období možnost dočasného přechodu na zkrácený pracovní úvazek, případně neplacené volno,“ řekla mluvčí společnosti Vladimíra Dufková serveru. Kolika zaměstnanců by se mělo opatření týkat není zřejmé. O propouštění mluvčí nemluvila, chystané opatření na zimu by mělo udržet pracovní místa na léto, kdy dopravce očekává zvýšení provozu, napsal web.

Smartwings chce přes zimu provozovat 20 letadel, přičemž palubní personál bude na 13 z nich. Část flotily bude společnost v tomto období pronajímat v zahraničí. V létě dopravce chce provozovat až 45 letadel.

skladem Volvo XC60 Hybrid Hybrid Automatická Automatická Motor:

B4 AWD Geartronic Výbava:

Momentum PRO 1 224 320 Kč

s DPH Detail na objednávku Škoda Kamiq Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 TSI/70 kW Výbava:

Ambition 360 905 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Ioniq EV Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

EV Výbava:

Ultimate 711 322 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Santa Fe Benzín Benzín Automatická Automatická Motor:

2.4 GDI e-CVVT 4x4 AT Výbava:

Confidence 794 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Kona Electric Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

EV ECO 39.2 kWh Výbava:

Future 894 990 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW X5 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

xDrive30d AT Výbava:

Sériové provedení 1 574 352 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 kombi Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 T-GDI 88 kW Výbava:

Trikolor 4 730 Kč

s DPH Detail na objednávku Volvo XC90 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

B5 AWD Výbava:

Momentum 1 453 405 Kč

s DPH Detail na objednávku Peugeot Rifter Nafta Nafta Manuální Manuální Motor:

1.5 BlueHDI 96kw Výbava:

Active 445 000 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Passat Variant Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.5 TSI 110 kW Výbava:

Business 7 750 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW M4 Coupé Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

M4 Coupé Výbava:

M4 1 500 590 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Tucson Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.6 T-GDi 130 kW Výbava:

TRIKOLOR 6 872 Kč

s DPH Detail

Letouny Boeing 737 MAX 8 byly na jaře celosvětově odstaveny po dvou nehodách, při nichž zahynulo více než 300 lidí. Smartwings tehdy vlastnil sedm těchto strojů, dalších devět měl převzít v létě. Americký výrobce v současnosti připravuje aktualizaci problémového softwaru, termín jeho zavedení je však nejasný.

Dále čtěte:

Fronta na nebi: evropské letectví má za sebou rok výrazných zpoždění

Praha jako součást USA. Letiště se zajímá o americkou imigrační kontrolu

Na kterém letišti se nejlépe najíte? Za nejvyšší kvalitou musíte do Asie

Soud EU dal za pravdu pasažérům Českých aerolinií v kauze zpožděného letu

Let Smartwings s jedním motorem: posádka pochybila, uvedly aerolinky

Smartwings přeruší lety z Prahy do Londýna, také kvůli nejistotě kolem brexitu