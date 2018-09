Škoda rozšířila datové centrum. Zvládne 15 biliard výpočetních operací za vteřinu

V datovém centru bude v budoucnu po definitivním dobudování až 6500 serverů uložených na ploše téměř 1700 metrů čtverečních. Dosud měla budova současného datového centra 700 metrů čtverečních. V centru bude položeno 210 kilometrů elektrických kabelů. Každou hodinu chladicím okruhem proteče více než 4200 metrů krychlových směsi vody s glykolem. Odpadní teplo, které vzniká při vodním chlazení serverů, bude využito k vytápění kanceláří v sousední budově.

Rozšířené datové centrum bude sloužit jako datové úložiště a výpočetní centrum. Největšími jeho uživateli jsou pracovníci technického vývoje a také výroby a logistiky. Kapacita datového centra se využívá mimo jiné pro virtuální realitu, vizualizace a simulace.

Přes Indii do Jižní Ameriky. Škoda má plán pro expanzi

„Abychom zajistili maximální bezpečnost dat, a současně maximální výpočetní výkon, potřebuje společnost Škoda Auto datové centrum s nejmodernější výpočetní a paměťovou kapacitou. Výstavba datového centra je důkazem toho, že Škoda Auto už dávno není jen výrobcem automobilů, ale i předním poskytovatelem mobility v České republice,“ řekl člen představenstva Škody Auto pro informační technologie a finance Klaus-Dieter Schürmann.

Škoda chce zároveň zvýšit počet zaměstnanců v oblasti IT, kteří budou spolupracovat na vývoji informačních a výpočetních systémů. Aktuálně Škoda Auto v oddělení IT nabízí 44 volných míst, do konce roku má být obsazeno 80 míst.

Škoda Auto Společnost loni dodala celosvětově 1,2 milionu vozů. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Zaměstnává více než 35 tisíc lidí a je aktivní na více než 100 trzích.

