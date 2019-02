Škoda konce roku 2022 uvede na trh 30 nových modelů, z toho deset elektromobilů

Mladoboleslavská Škoda Auto do konce roku 2022 uvede na trh 30 nových modelů, z nichž deset budou elektromobily. Napsaly to dnešní Hopodářské noviny (HN), kterým to řekl šéf Škody Auto Bernhard Maier. Automobilka začne podle deníku příští rok prodávat hybridní verzi svého nejprodávanějšího modelu Octavia, u minivozu Citigo bude s příchodem elektrické verze ukončena výroba s benzinovým pohonem.