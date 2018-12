Škoda Auto doufá v zachování svobod pohybu po brexitu

„Jako globálně působící společnost považujeme jakékoli potenciální tarifní i netarifní bariéry v mezinárodním obchodě za opatření, která mu obecně neprospívají,“ řekl Štěpánek.

Podle něj je kromě jiného důležitá otázka homologací u nových vozidel. Firmě nyní pro vývoz do Británie stačí evropská homologace, je ale otázkou, zda by Británie uznávala evropské homologační předpisy také po brexitu. „Z tohoto důvodu doufáme, že výsledná vzájemná dohoda bude obsahovat v co nejširší míře i zachování současných svobod pohybu zboží, pracovníků i kapitálu a také vzájemné uznávání homologačních předpisů u nových vozidel,“ řekl Štěpánek.

Na britský trh dodala Škodovka v loňském roce 80 100 vozů. V prvním pololetí letošního roku si britský trh tuto pozici uchoval, za prvních šest měsíců dodala firma 42 700 vozů. Celkem automobilka v loňském roce dodala celosvětově 1,2 milionů vozů, za prvních 11 měsíců letošního roku to bylo téměř 1,15 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Zaměstnává víc než 35.000 lidí a je aktivní na více než 100 trzích.

Kupředu, elektrická! Automobilový průmysl v Evropě se dramaticky mění

Významným trhem je Británie také pro kolínskou automobilku TPCA. Na britský trh míří z kolínské továrny asi 22 procent vozů. Připravenost firmy na brexit nebo jeho případný vliv na výrobu a export nechtěl mluvčí Tomáš Paroubek komentovat.

Na dopady brexitu se připravuje výrobce kompaktních stavebních strojů Doosan Bobcat, který má výrobní závod v Dobříši na Příbramsku. „V našich plánech pracujeme jak se scénářem ‚soft brexitu‘, který by znamenal jen dílčí opatření, tak i ‚hard brexitu‘, při kterém bude dopad na naši výrobní firmu zcela zásadní,“ uvedl mluvčí společnosti Pavel Svoboda.

Podle něj se v tom případě změní hlavně celní politika při prodeji nových strojů a náhradních dílů. „Řešíme i související logistiku v celém regionu. Británie je jedním z našich klíčových exportních trhů a tamní politickou situaci velmi pozorně sledujeme. Jakmile bude zřejmé, jak bude brexit uveden do praxe, budeme postupovat podle jednoho z připravených scénářů tak, aby dopad na naše zákazníky byl co nejmenší,“ dodal.

Změny po brexitu neucítí příbramský dodavatel řídicích systémů pro energetiku a průmysl ZAT. „Společnost ZAT nevyvíjí významné obchodní aktivity s firmami z Velké Británie, proto se nás brexit nedotkne,“ uvedla mluvčí firmy Denisa Ranochová.

Přečtěte si také: