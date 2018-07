Skeptičtí podnikatelé. Téměř dvě pětiny firem považují investiční pobídky za pokřivení trhu

Nejvíce skeptické jsou k pobídkám firmy se sídlem v Praze a ve Středočeském kraji, naopak zvětšení dostupnosti investičních pobídek by uvítaly nejčastěji podniky v Moravskoslezském kraji. Pozitivní postoj k investičním pobídkám také přirozeně převládá u těch firem, které byly v minulosti příjemci investičních pobídek. Ukázal to průzkum Hospodářské komory mezi téměř 200 firmami.

Podnikatelé v anketě také uvedli, že čerpání investičních pobídek bývá spojeno s problémy s přetahováním zaměstnanců, komplikuje vztahy s odběrateli i dodavateli. Jen pouhá desetina firem je přesvědčená, že k takovým potížím nedochází.

Podle 60 procent respondentů by stát měl rozdělit investiční pobídky na dva typy. Prvním typem by měly být pobídky s mimořádnou přidanou hodnotou, které jsou cíleny na přilákání zahraničních či povzbuzení domácích podnikatelů například z oblasti vyspělých nebo informačních technologií. Druhým typem by měly být vyrovnávací pobídky, které mají podpořit podnikání v zaostalých lokalitách.

Přečtěte si:

Příslib investiční pobídky od státu získalo loni 83 investorských projektů. Celková výše pobídek byla 10,7 miliardy korun. Pravidla pro udělování pobídek čekají změny. Nově mají být směřovány na projekty s vyšší přidanou hodnotou a na projekty spojené s tvorbou kvalifikovanějších pracovních míst. Pobídky by měly být snadněji dostupné pro malé a střední firmy. Za investice s vyšší přidanou hodnotou bude připravovaná novela automaticky považovat investice v technologických centrech a centrech strategických služeb. V případě výrobních aktivit bude podmínkou vyplácení zaměstnancům alespoň průměrné mzdy v kraji.

Dále čtěte: