Situace českých exportérů se meziročně zhoršila, vyplývá z průzkumu. Budoucnost vidí pesimisticky

„Obavy nejsou předčasné. Vidíme, že je spousta firem, které se dostávají do fáze, že mají zakázky jen do konce roku nebo prvního kvartálu,“ uvedl obchodní ředitel DHL Express pro Českou republiku Jakub Tomšovský.

Za největší rizika považují vývozci podle konzultanta GfK Czech Petra Megely změny v kurzech měn, brexit a nejistotu kolem něj, růst nákladů a příchod další globální ekonomické krize. Přesto 82 procent firem ohodnotila podmínky pro export firem v Česku jako stabilní, negativně je vnímá deset procent.

Zbytečné lety do Pekingu: čeští vývozci se dobře prosazují jinde

na objednávku BMW 5 Touring Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

530d xDrive AT Výbava:

Sériové provedení 1 312 311 Kč

s DPH Detail na objednávku Audi Q7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

50TDI quatro 210kW Výbava:

Q7 27 829 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4i 73 kW Výbava:

Start 294 990 Kč

s DPH Detail skladem Hyundai Tucson Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.6 GDi 97 kW Výbava:

TUCSON 444 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Volvo XC90 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

B5 AWD Výbava:

Momentum 1 453 405 Kč

s DPH Detail na objednávku Kia XCeed Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 T-GDI/88kW Výbava:

Comfort 455 881 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW X5 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

xDrive30d AT Výbava:

Sériové provedení 1 574 352 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Kona Electric Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

EV ECO 39.2 kWh Výbava:

Future 894 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Škoda Citigo-e iV Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

61 kW Výbava:

Style 421 302 Kč

s DPH Detail na objednávku Peugeot Rifter Nafta Nafta Manuální Manuální Motor:

1.5 BlueHDI 96kw Výbava:

Active 532 000 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW M4 Coupé Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

M4 Coupé Výbava:

M4 1 500 590 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Touareg Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

3.0 TDI 210kW 4x4 AT Výbava:

Elegance 1 442 232 Kč

s DPH Detail

Podle Tomšovského tak lze říci, že čím více se podílí export na celkovém obratu firmy, tím častěji mluví její vedení o zhoršujících se podmínkách. Příležitosti firmy vidí v nových trzích, zvyšování konkurenceschopnosti, inovacích i upevňování vztahů se stávajícími partnery. „Pokud firma vidí, že začíná stagnovat a objemy jsou úplně jinde, tak většinou moc neinvestovala do vlastního rozvoje, ani do vývoje do produktu samotného,“ dodal Tomšovský.

Průzkum se uskutečnil letos v září formou dotazování ředitelů a členů top managementu 300 českých exportních firem. Index dlouhodobého exportního sebevědomí, který v posledních šesti letech kolísal mezi 39 až 45 body, letos podle Tomšovského dosáhl hodnoty 22. Tím se podle něj blíží minimu z krizového roku 2008.

Minulý týden uvedla hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská, že český export by měl letos dosáhnout 3,7 bilionu korun, což by byl nový rekord. Z odhadu tzv. Indexu exportu, který sestavuje Asociace exportérů a Raiffeisenbank, také vyplynulo, že výhled na příští čtvrtletí již optimistický není a tempo zpomalí.

Dále čtěte:

Českému vývozu na jaře dojde dech, varují exportéři

Zkouška orchestru, než začne stoupat voda. Recese přijde, jsme připraveni?

Poučení z Velké recese? Jaksi nikde

Ochlazení ekonomiky? Zatím fakt nemrzne

Recese: český automobilový průmysl se připravuje na horší časy

Zahraniční poptávka slábne, růst ekonomiky zpomalí, varuje Svaz průmyslu