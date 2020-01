„Policejní“ Montessori. Americká síť školek chce monitorovat každý pohyb dítěte

Dovést k dokonalosti myšlenku italské pedagožky a filozofky Marie Montessori, že se dítě nejlépe vzdělává objevováním bez pevných učebních osnov, které vytvořili dospělí, chce síť školek pro děti ve věku 3 až 6 let Wildflower Schools, jež provozuje tři desítky zařízení na území Spojených států a Portorika. Pomoci má kamerový systém a další senzory nainstalované v místnostech, kde si děti hrají.

Rozšiřování škol Montessori na území Spojených států podporuje společnost Wildflower Foundation. Její šéf Matt Kramer tvrdí, že zavedení senzorů a kamer má dovést k dokonalosti koncept italské učitelky, jenž vznikl před více než sto lety. „Je to vzdělávání dětí, které je postaveno na myšlence, že děti se umí učit samy,“ vysvětlil Kramer pro web Quartz.

Montessori přístup, který je stále populárnější i v Evropě, rozvíjí u dětí jejich přirozenou zvědavost a touhu poznávat nové věci. „Učení je přirozená cesta a naší úlohou pedagogů je vytvářet prostor a systém, který podporuje přirozený průběh poznávání a je opakem myšlenky, že vzdělání je něco nepřirozeného,“ vysvětlil. Proces učení má zlepšit a personalizovat právě sběr dat z kamerového systému.

Škola již spustila pilotní projekt v několika učebnách. Do systému kamer a senzorů investovala 4 miliony dolarů. Data mají pomoci učitelům zlepšit práci s dětmi. Kramer tvrdí, že montessoriáni už sto let sbírají data o chování dětí, aby systém stále zdokonalovali. Senzory mají tuto práci zefektivnit a pochopit, jak děti tráví čas ve škole.

Umělecká, speciální, montessori. V Praze se postaví školy za miliardy

„Sbírat a třídit informace o dětech bylo pro mě jako učitele velkou výzvou. V senzory vkládám velké naděje,“ řekla jedna z učitelek Mary Rockettová ze školy Windflower ve městě Cambridge u Bostonu, kde byl nový systém ve čtyřech učebnách testován. Rockettová ve školách Montessori učí od roku 1984.

Systém má chránit soukromí dětí tím, že jejich obličeje anonymizuje, data jsou šifrována a mají k nim přístup pouze učitelé a vývojářský tým. Dlouholetá učitelka zdůraznila, že sledování dětí kamerami a senzory má zejména odlehčit učitelům dobu strávenou papírováním.

Wildflower Schools založil v roce 2014 v Massachusetts Sepandar Kamvar, učitel informačních technologií na místním technologickém institutu MIT pro svého syna. Na projekt přispěla také manželka zakladatele sítě Facebook Chan Zuckerbergová. Čtvrtina dětí ve školách Wildflower pochází z nízkopříjmových rodin a neplatí školné.

Alternativní školky zažívají v posledních letech velký rozvoj. V USA je nyní už 5 tisíc zařízení, většina je soukromých. V roce 2018 zakladatel firmy Amazon Jeff Bezos slíbil investici dvou miliard dolarů do předškolních akademií využívající metody Montessori, jež mají pomáhat dětem ze znevýhodněných rodin.

Profesorka psychologie na University of Virginia Angeline Lillardová tvrdí na základě svého výzkumu, že děti, jež prošly předškolní výukou Montessori, mají lepší výsledky. Měly lepší sociální dovednosti a učení je více bavilo. Tento typ výuky připravuje děti na rychle se měnící společnost ve 21. století lépe než tradiční školy, zdůraznila. Děti si věří i na náročnější úkoly, než je tomu v normální škole, kde děti dostávají známky. S využitím senzorů a kamer dětí souhlasí s tím, že mohou pomoci analyzovat přínosy montessoriánského školství.

Děti jako počasí?

„Podrobná analýza dat chování dítěte jen na základě senzorických měření trochu připomíná sběr dat meteorologů o aktuálním průběhu počasí. Víme, co se děje, víme jak a kdy se to děje, ale výsledná interpretace výsledků zůstává opět na člověku a jeho přímých osobních zkušenostech,“ komentovala americký projekt lektorka Dita Dlouhá z Montessori ČR.

„Rozhodně se nedomnívám, že analytické sledování toho, čím se dítě konkrétně obsahově v učivu a seberozvoji aktuálně zabývá, dokáže dovést k dokonalosti a kvalitním způsobem predikovat, jakým způsobem se bude dítě dále vzdělávat v dalších týdnech, měsících či letech, ani to, co dalšího jej zaujme nebo jak se budou jeho zájmy v průběhu dalších měsíců a let měnit. Stejně jako u počasí. Na základě získaných dat a modelů dokážeme predikovat to, že když dva dny prší a podmínky se příliš nemění, bude zítra ještě pršet také. Stejně tak získaná data mohou pomoci pedagogovi nasměrovat dítě k činnosti a práci, která jej dokáže zaujmout a pomůže mu v pokroku právě teď a právě nyní. Možná se to stane, ale možná taky ne,“ uvedla Dlouhá.

Jak podotýká další lektorka Montessori ČR Kateřina Tomešová, nasbíraná data pak vyžadují další čas pedagoga, aby je analyzoval. Je otázkou, zda po každodenní práci s dětmi si najde čas na to, aby si procházel data o práci dětí, která byla posbírána.

Organizace Montessori ČR uvádí, že v současnosti je v Česku 147 zařízení tohoto typu (některé jsou školkami a školami zároveň). Pro předškolní děti ve věku 3 až 6 let jich je nejvíce, 113. Pro nemenší děti do tří let je takových školek 31, škol pro děti starší 6 let existuje 62.

Dále čtěte:

Revoluce pro nemehla aneb Jak chce stát vychovávat techniky

Počet veganů v Evropě roste. Dietologové mají obavy o zdraví dětí V digitalizaci vzdělávání neplní ministerstvo školství úkoly, tvrdí NKÚ