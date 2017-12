Toxické moře u Sicílie: za defekty dětí může ropný netvor Eni

Každý v sedmdesátitisícovém městě Gela na Sicílii zná někoho, kdo má genetickou vadu. V oblasti jižního pobřeží ostrova přicházejí na svět děti s vrozenými vadami a je tu i vyšší míra úmrtnosti než kdekoliv jinde na italském ostrově. Vyskytuje se tu také nejvyšší míra vrozených defektů močové trubice na světě.

Místní právník Luigi Fontanella začal informace o zdravotních postiženích sbírat v roce 2007. Na vině je prý ropná rafinérie společnosti Eni, jež znečišťuje moře. „Stalo se tu již mnoho rodinných tragédií, každý ve městě Gela má příbuzného, kamaráda a často děti, které trpí vážnými poruchami,“ citoval Fontanellu deník The Guardian.

Desítky dětí se tu rodí s rozštěpem patra, páteře nebo poruchami močové trubice. Podle zdravotní studie z roku 2011 je v oblasti zvýšený počet úmrtí dětí před narozením nebo v prvním týdnu po porodu, způsobený znečištěným životním prostředím.

Po deseti letech právních snah o povolání k odpovědnosti ropné společnosti Eni se zdá, že se věci daly do pohybu. Státní zástupce obvinil pět manažerů ropné společnosti ze znečištění životního prostředí. Firma tu provozuje ropnou rafinérii pře 50 let. Podle vyšetřovatelů firma nelegálně ukládá tuny toxického odpadu na dně moře. Hrozí jim až 6 let vězení.

Netvor z Gely

Ropná společnost se brání, že neexistují žádné důkazy o tom, že vrozené vady a zdravotní potíže místních lidí souvisí s provozem rafinérie. Vrozené vady mohou být způsobené i jinými faktory, jako je znečištěný vzduch. Místní o rafinérii nicméně hovoří jako o „netvoru z Gely“.

Expertní studie z roku 2015 dospěla k závěru, že moře v okolí města je tak znečištěné, že by nebylo správné „technicky hovořit o kontaminaci vody“. Moře má být více toxické než samotná kontaminující látka.

Jednou z obětí je dvacetiletá Kimberly Scuderová, jež je upoutaná na invalidní vozík. Má defekt páteře (spina bifida). „Komise jednohlasně věří, že možnost vady Kimberly Scuderové byla způsobena přítomností chemických látek v okolním prostředí, jež produkuje místní továrna,“ uvedli soudní znalci.

Žádné odškodnění

Sama Kimberly je italskou mistryní střelby v lukostřelbě handicapovaných sportovců a připravuje se na paralympijské hry v roce 2020. Rodiče ji nosí do druhého patra v bytě, kde bydlí.

Společnost Eni souvislost zdravotních postižení lidí v okolí a své výroby odmítá, nechce vyplatit odškodnění. To po firmě požaduje také otec patnáctiletého chlapce Nicola Paceho, který má těžký rozštěp patra. „Pokud bychom někdy peníze dostali, šly by na mého syna a jeho budoucnost,“ prohlásil jeho otec Antonio.

Právní zástupce Fontanella požaduje po firmě, aby vyplatila kompenzace ve výši 20 milionů eur (512 milionů korun) pro stovku rodin, jež mají v rodině postižené příbuzné.

Hlavní státní zástupce pro město Gela Fernando Asaro tvrdí, že koncern sice dal mnoha lidem práci, na druhou stranu silně znečišťuje vzduch, moře i půdu v okolí rafinérie. „Bylo naší povinností zasáhnout,“ zdůraznil.

Už v roce 1998 uznal italský stát, který částečně Eni vlastní, potenciální vazby mezi zdravotními problémy města a rafinérií. Společnost by měla dekontaminovat okolí rafinérie. Cena byla odhadnuta na 127 milionů eur (3,3 miliardy korun).

„Necítím se v tomto sporu jako právník, ale jako kapitán lodi na rozbouřeném moři. Budu bojovat až do konce, dokud mí klienti nedostanou to, co jim Eni odnesla,“ zdůraznil Fontanella.

Firma Eni, která působí v 73 státech na celém světě, měla v roce 2016 tržby 55,8 miliardy eur (1,4 bilionu korun) a provozní zisk 2,2 miliardy eur. Italská vláda v ní drží 30,1 procenta akcií.

