Sendvič se šunkou ze Šanghaje může zničit globální trh s vepřovým masem

Fenka bígla Bettie, která pro americké celníky hlídá letiště O´Hare v Chicagu, odhalila v kabelce jedné cestující China Eastern Airlines ze Šanghaje sendvič se šunkou. Celníci jej museli okamžitě zabavit a konfiskovat. Ukazuje to na to, jak se americké úřady obávají toho, že se do Spojených států dostane z asijských zemí africký mor prasat.

Onemocnění, které v pevninské Číně decimuje stavy vepřů, se nedaří pacifikovat. Musely být utraceny miliony prasat.

Šíření moru navíc tlačí ceny masa nahoru a pokud se dostane i do Ameriky, bude ještě hůře, protože Spojené státy patří mezi největší exportéry vepřového na světě. „Je velmi pravděpodobné, že se sem mor dostane, pokud nebudeme dostatečně ostražití,“ řekla agentuře Reuters psovodka Jessica Andersonová, která se zaměřuje právě na pátrání po vepřovém mase.

Bettie patří mezi skupinu bíglů, jež jsou speciálně cvičeni na to, aby dokázali u turistů, kteří se chystají vstoupit na půdu USA, najít výrobky z vepřového masa. Úřady se snaží posilovat počty psovodů, aby ochránili americký trh s vepřovým, který má hodnotu 23 miliard dolarů (522 miliard korun) ročně.

Podle Reuters se mor šíří z devíti zemí na světě. Kromě Číny jsou hlášený případy také ve Vietnamu, Kambodži, Laosu, Koreji, Myanmaru (Barmě), Filipínách, Polsku, Belgii a Bulharsku. V Česku se podařilo mor dostat pod kontrolu. Nicméně se zvyšuje riziko, že se objeví nové případy nakažených divokých prasat z Polska.

Česko jako zatím jediné na světě dokázalo vymýtit mor prasat, tvrdí veterináři

V případě, že se nákaza dostane do Ameriky, bude vážně ohroženo 77 milionů prasat, které zemědělci chovají. „Pokud se to stane, zničí to náš sektor, jak jej známe,“ obává se Dave Pyburn z vládního programu National Pork Board, který podporuje zájmy producentů vepřového masa. Americké ministerstvo zemědělství v minulých měsících simulovalo vypuknutí epidemie v Mississippi, jež se rozšíří i do Severní Karolíny, Iowy a Minnesoty.

Ukázalo se, že farmáři i veterináři musí zrychlit případné odhalování nakažených kusů a kontrolu chovů, jinak se bude nemoc nekontrolovaně šířit. V Číně byly důsledky zničující. Čínský živočišný sektor přišel podle Rabobank o 55 procent veškerých prasat. Australští odborníci tvrdí, že se jedná o největší globální hrozbu pro chovy hospodářských zvířat v dějinách.

Největší riziko pro šíření nemoci mezi kontinenty představují právě pasažéři leteckých společností. Virová nákaza může v masných výrobcích přežívat několik týdnů, varoval Pyburn.

V chovech se šíří hlavně prostřednictvím kontaminovaného krmiva. Ve volné přírodě jej přenáší zejména černá zvěř. Mohou to být i zbytky jídla nebo oblečení, které přišlo do styku s virem. Nemoc byla identifikována v zabavených potravinách na letištích v Jižní Koreji, Japonsku, Austrálii, na Filipínách a v Severním Irsku.

