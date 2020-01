Šéfka VIG Stadlerová: Změna klimatu postihuje i pojišťovnictví

„Nové je, že se častěji vyskytují menší katastrofy. Nejsou to velké přírodní katastrofy, které postihnou celou zemi nebo několik států, ale malé, izolované, regionální události, které způsobují množství malých škod,“ říká v rozhovoru pro týdeník Euro Elisabeth Stadlerová, šéfka Vienna Insurance Group (VIG), rakouské skupiny, která působí v pětadvaceti zemích.

Jste jediná žena v čele velké finanční instituce v Rakousku. Jaké to je v tak konzervativní zemi?

Ve vedoucích funkcích v jiných společnostech několik žen je. Potkávám je na schůzkách. Situace se postupně zlepšuje. Ale nějakou dobu ještě potrvá, než se poměr mezi muži a ženami vyrovná.

Ve Finsku jsou nyní ve vládě hlavně ženy, takže situace se mění. Bylo pro vás jako pro ženu hodně těžké vypracovat se do vedení VIG?

Myslím, že ženy to mají o něco těžší. Musíte více dokazovat, že máte znalosti, a také o něco více pracovat. Když jsem před pětatřiceti lety začínala, byli ve vedení firem pouze muži a já jsem měla pocit, že stačí, aby řádně odvedli svoji práci. Dělala jsem to samé, ale přesto jsem se musela snažit o něco víc. Myslím, že dnes už je to lepší. Ale vlastně ty diskuse o ženách a kariéře nemám moc ráda. Byla bych ráda, kdyby už o tom nebylo třeba mluvit a síly by se postupně vyrovnávaly.

Celý text čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 6. ledna. V elektronické verzi ke stažení na www.alza.cz/euro.