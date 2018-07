Šéf Slováckých strojíren Rosenfeld: Česko ohrožuje krize školství i populismus

Rosenfeld doporučuje, aby vysokou školu studovalo jen 40 až 45 procent populačního ročníku. Ostatní mají jít po střední škole pracovat. Současně by odboural bariéry pro příchod Ukrajinců, Moldavanů, Srbů a dalších cizích pracovníků. Zvýšil by také věk odchodu do důchodu – klidně na 70 let.

Šéf Slováckých strojíren jde v této oblasti sám příkladem. Sedmdesáté narozeniny oslavil v dubnu a do penze se zatím nechystá. „Nemám důvod, pokud bude sloužit zdraví, nepokračovat ve své dosavadní práci. O svém nástupci intenzivně přemýšlím, ale nechci o tom mluvit,“ říká Rosenfeld.

Nejvyšším manažerem ve Slováckých strojírnách jste již skoro dvacet let. Co všechno se za tu dobu změnilo?

Zásadní proměna, kterou jsem musel řešit po nástupu do vedení firmy v 90. letech, byla změna výrobního programu v důsledku ztráty stávajících trhů východní Evropy, zastavení vojenské výroby a prosazení se na nových trzích. Nemalé úsilí jsme věnovali oddlužení firmy, zajištění jejího financování a jeho převedení na trajektorii pozitivního cash flow. Nemám rád dluhy. Když zboží objednáte, musíte ho i zaplatit. V posledních letech došlo v naší firmě ke značnému technologickému posunu.

Co si pod tím můžeme představit?

Jednak jsou tu úplně nové výrobní technologie dělení materiálu pomocí vodního paprsku, ale také využívání laserových technologií nejen pro dělení materiálu, ale i pro speciální svařování. Výrobní základna naší firmy je na úrovni předních evropských výrobců. Od nástupu do funkce až po současnost každý den věnuji mnoho času práci s lidmi. Věřte, že to je to nejsložitější, co musím řešit.

Vaší strategií je mít široké výrobní portfolio a nezáviset na malém počtu odběratelů. Daří se vám to v praxi?

Výrobní portfolio zahrnuje produkci uplatnitelnou na vyspělých trzích, především evropských. Jedná se například o mobilní drtiče kamene, technologické celky pro ocelárny, nůžkové plošiny, hydraulické válce, ocelové konstrukce mobilních jeřábů, silniční stavební stroje, obráběcí stroje a další. V rozhodující míře se jedná o kusovou nebo malosériovou strojírenskou výrobu. Naší strategií je zaměřit se na ekonomicky lukrativnější zakázky – i za cenu snížení počtu našich zákazníků. Dále pak efektivnějším využitím stávající pracovní síly cestou lepší organizace práce – při současném zvýšení mezd v závislosti na odvedeném výkonu.

