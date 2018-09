Saúdská Arábie investuje do amerického výrobce elektromobilů Lucid miliardu dolarů

Společnost Lucid Motors chce konkurovat americké automobilce Tesla, jejímž zakladatelem a generálním ředitelem je známý podnikatel Elon Musk. Ten nedávno uvedl, že fond PIF by mu mohl pomoci financovat stažení akcií Tesly z burzy. Před několika týdny se navíc objevily zprávy, že fond v Tesle získal téměř pětiprocentní podíl.

Společnost Lucid Motors by měla peníze od PIF využít k dokončení vývoje a testování svého elektromobilu Lucid Air, k výstavbě továrny v Arizoně a k zahájení výroby. Elektromobil Lucid Air by měl na jedno nabití urazit zhruba 640 kilometrů. Cílem podniku je dosáhnout do roku 2022 produkce až 130 tisíc vozů ročně.

Firma Lucid Motors vznikla v roce 2007 původně pod názvem Atieva. Jejími zakladateli jsou bývalý viceprezident a člen správní rady Tesly Bernard Tse a bývalý manažer firem Oracle a Redback Networks Sam Weng. Firma již získala podporu od čínských investorů, jsou mezi nimi státní automobilka BAIC a technologický podnikatel Ťia Jüe-tching. Dalšími podporovateli jsou fondy rizikového kapitálu jako Venrock, Mitsui & Co a Tsing Capital.

