Šance na zrušení arbitráže. Toshiba a Western Digital urovnají spor o čipovou divizi

Podle jednoho ze zdrojů správní rada japonského konglomerátu schválila rámec dohody o urovnání již ve středu.

Western Digital je partnerem Toshiby v její hlavní továrně na výrobu polovodičů a byl jedním ze zájemců o divizi Toshiby v aukci. Hrozba, že Western Digital zablokuje dohodu, byla považována za hlavní překážku v plánovaném prodeji divize konsorciu vedenému Bain Capital za 18 miliard dolarů (391 miliard korun).

Podle urovnání, o kterém se jedná, by Western Digital měla zrušit arbitráž, která se snaží zastavit prodej, výměnou za to, že Toshiba umožní firmě investovat do nové výrobní linky na výrobu vyspělých paměťových čipů flash, která má být spuštěna příští rok, uvedly zdroje. Mluvčí Toshiby řekl, že firma je otevřena urovnání, neposkytl však žádné další informace, včetně těch o jednání správní rady. Western Digital se ke zprávě odmítla vyjádřit.

Toshiba byla nucena nabídnout divizi k prodeji, aby získala peníze na pokrytí finančních ztrát způsobených bankrotem americké jaderné divize Westinghouse. Divize je druhým největším producentem čipů NAND na světě.

