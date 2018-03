S Inercomem jsem jednal o provozování elektráren v Bulharsku, tvrdí Zemek

Zemek dnes uvedl, že jeho obchodním partnerem byl Slavčo Varbakov, manžel současné majitelky Inercomu Ginky Varbakovové. „Pro Inercom jsme v minulosti stavěli fotovoltaické elektrárny na klíč. Jednali jsme spolu o tom, že bychom je provozovali společně, ale nedohodli jsme se na konkrétních podmínkách, každý z nás měl jinou představu. Proto se naše cesty nakonec rozešly. Jiné společné obchodní aktivity jsme spolu neměli,“ sdělil Zemek. Bulharský zpravodajský portál Kapital v pondělí uvedl, že majitelům Inercomu pomohl Zemek v minulosti z finančních problémů.

V Praze v úterý odpoledne začala jednání ČEZ s Inercomem, která se prodeje bulharských aktiv tuzemské firmy týkají. Inercom, jehož jmění činí zhruba 100 milionů leva (1,3 miliardy korun), má převzít aktivity s ročními tržbami kolem 1,8 miliardy leva (přes 23 miliard korun), uvedla agentura Reuters.

„Předmětem schůzky byla jednak příprava dokumentace k podání žádosti o schválení prodeje bulharských aktiv na bulharský antimonopolní úřad a za druhé oficiální vznesení dotazu ze strany Inercomu, zda a jakým způsobem by bulharský stát mohl vstoupit do procesu prodeje bulharských aktiv ČEZ. Jednání mezi ČEZ a společností Inercom o obou bodech budou pokračovat do konce tohoto týdne,“ uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Přečtěte si rozhovor se Zdeňkem Zemkem:

Smlouvu o prodeji bulharských aktiv podepsal ČEZ 23. února. Bulharský ekonomický týdeník Kapital v únoru napsal, že cena obchodu je zhruba 320 milionů eur (8,1 miliardy korun). ČEZ si do smlouvy s Inercomem mimo jiné prosadil, že pět let po podpisu smlouvy nesmí nový vlastník bulharská aktiva bez souhlasu ČEZ prodat. Podle zdrojů ČTK se tím ČEZ chrání v arbitráži, kterou proti Bulharsku vede.

„Nechtěl bych současný byznys pana Varbakova nijak komentovat, vážím si ho jako svého bývalého obchodního partnera, určitě chci zůstat korektní a nijak do jeho byznysu nezasahovat. Stejně tak bych nechtěl nijak komentovat aktuální dění kolem ČEZ v Bulharsku ani spekulace kolem společnosti Inercom,“ uvedl dnes Zemek.

