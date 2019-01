Předjedeme Teslu. Exmanažer BMW chce s čínským Bytonem na vrchol

Carsten Breitfeld měl na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas náročný den, když jím založená firma Byton představila podrobnosti o výrobě automobilu M-Byte, který má být konkurencí i pro elektromobily Tesly Elona Muska.

Se sériovou výrobou čínských elektrických vozů se má začít do konce roku 2019, nejprve pro místní trh. Od třetího čtvrtletí 2020 se má M-Byte prodávat také v Americe a Evropě, potvrdil pro Wirtschaftswoche bývalý manažer mnichovské automobilky BMW.

Německý týdeník zdůraznil, že od prvního představení prototypu vozidla k sériové výrobě uplynou necelé dva roky, což je rekordní čas, který Bytonu může závidět nejen firma Elona Muska. Běžně se jedná o tři až pět let. Vyrábět se má v čínském městě Nan-ťingu.

Továrna je téměř hotová a firma má zajištěn i dostatek financí, řekl Breitfeld. Od roku 2020 se tu má ročně vyrobit 300 tisíc vozů M-Byte. Tesla v roce 2018 vyrobila 245 tisíc vozů.

V Číně se nediskutuje

Německý ředitel firmy si pochvaluje zejména to, že se v Číně vůbec nevede diskuze o tom, zda podporovat výrobu elektromobilů nebo automobilů se spalovacím motorem, jako je tomu v Německu nebo ve zbytku Evropy. Čína podporuje nové technologie ve velkém měřítku.

Si Teslou nechce Byton soutěžit v dojezdu vozů nebo zrychlení a maximální rychlosti. Firma chce usnadnit elektromobilitu jako takovou. V rozhovoru pro Handelsblatt Breitfeld dodal, že Byton hodlá prodávat spíše kilometry než samotná auta.

To znamená, že bude nabízet sdílení aut nebo aplikace, kterými je M-Byte vybaven. Ve velkých městech podle něj hrozí do budoucna kolaps dopravy, proto je třeba, aby automobily byly nejen na elektrický pohon, ale také dostatečně chytré na to, aby dokázaly mezi sebou komunikovat a umožňovat sdílení.

Proto by ve střednědobém výhledu mělo být 50 procent tržeb automobilky spojeno s nabízením doprovodných služeb, druhá polovina by měla být z prodeje nových vozů. V následujících týdnech má stovka vozů provádět testovací jízdy v Číně a Kalifornii. Vůz zaujal zejména interiérem, kterému dominuje centrální displej o rozměrech 125 krát 25 centimetrů. Cena má začínat na 45 tisících dolarů (jeden milion korun).

