Růst maloobchodních tržeb znovu zrychlil. Výrazně stoupl internetový prodej

„Vyšší tržby jsou především důsledkem rostoucích příjmů i vysoké spotřebitelské důvěry v tuzemskou ekonomiku,“ uvedla ekonomka Komerční banky Monika Junicke. Poukázala na to, že loňský listopad ve srovnání s listopadem 2016 neměl výhodu pracovních dnů navíc.

Meziměsíčně tržby v maloobchodě po očištění o sezonní vlivy vzrostly loni v listopadu o 3,1 procenta. Útraty za nepotravinářské zboží se zvýšily o 3,1 procenta, za pohonné hmoty o 1,5 procenta a za potraviny o 1,2 procenta. Meziměsíční nárůst Junicke přičítá vánočním nákupům. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil Český statistický úřad.

„Tržby obchodníků překonaly očekávání. Rekordně nízká nezaměstnanost, rostoucí reálné mzdy a celkový optimismus se projevil ve zvýšené chuti českých domácností vyrážet za předvánočními nákupy,“ řekl analytik UniCredit Bank Jiří Pour. Meziročně rostly podle něj tržby téměř ve všech sledovaných skupinách kromě opětovného menšího poklesu obchodu ve stáncích na trzích a snížení prodejů motorových vozidel.