Růst ekonomiky USA ve čtvrtém čtvrtletí zpomalil na 2,6 procenta, předčil ale odhady

Analytici v anketě agentury Reuters odhadovali, že tempo růstu zpomalí na 2,3 procenta. Ekonomové předpokládají, že v tomto čtvrtletí tempo růstu zpomalí ještě víc.

Za celý loňský rok se HDP zvýšil o 2,9 procenta, což je nejlepší výsledek za tři roky. Tempo růstu se tak dostalo zhruba na tři procenta, jak si stanovila administrativa prezidenta Donalda Trumpa.

Na zpomalení tempa růstu americké ekonomiky se podepsala řada faktorů, včetně částečného uzavření vládních úřadů. To trvalo 35 dnů, bylo zatím nejdelší a ze čtvrtletního růstu ubralo 0,1 procentního bodu.

Vývoj ekonomiky USA:



Zdroj: tradingeconomics.com

Největší vliv na zpomalení tempa růstu mělo zhoršení spotřebitelských výdajů, které se na růstu ekonomiky ve Spojených státech podílejí asi dvěma třetinami. Ve čtvrtém kvartálu zpomalily tempo růstu na 2,8 procenta ze 3,5 procenta v předchozích třech měsících. Analytici čekali tříprocentní zvýšení.

Současná expanze, která nyní trvá desátý rok, je druhou nejdelší v historii Spojených států. Zaznamenala ale také nejnižší roční data ze všech období oživení po druhé světové válce. Trump v prezidentské kampani sliboval zavést opatření, která by růst vytáhla na roční míru tří procent nebo vyšší. Nicméně ekonomové soukromého sektoru soudí, že 2,9 procenta zůstanou ještě nějaký čas vrcholem. Řada z nich předpovídá na letošní rok 2,2 procenta a na rok 2020 další zpomalení růstu, někteří i recesi. Loňské stimuly v podobě daňové reformy a vyšších státních výdajů podle nich letos zaniknou, což přispěje ke zpomalení růstu.

Pokud by současná expanze vydržela déle než do června, překonala by deset let trvající oživení v letech 1991 až 2001 a stala by se nejdelší v historii USA.

