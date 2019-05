Růst cen bytů zpomaluje, je nejnižší za čtyři roky

Z HB Indexu, který sleduje hodnotu nemovitostí, vyplývá, že ceny bytů mezičtvrtletně vzrostly o 1,4 procentního bodu na 142,1 bodu. Meziročně stouply o 9,6 procentního bodu. Základní hodnotu indexu 100 bodů představují skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2010. Byty tak od tohoto data zdražily o více než dvě pětiny.

„Meziroční růst klesl po delší době pod deset procent. Mírné zdražování se ale ještě dotklo většiny krajů, nejvýrazněji Jihočeského a Olomouckého. Ceny starších panelových bytů rostly prakticky stejným tempem jako cihlové, největší zájem je dlouhodobě o byty 2+1 a 2+KK,“ uvedl ředitel odboru Nemovitosti Hypoteční banky Petr Němeček.

Z okrajových částí Prahy se podle něj přesouvá poptávka do Středočeského kraje. „Nabídka pražských bytů je při stoupajících cenách nedostačující. Trvá oblíbenost malometrážních bytů, zejména kvůli poptávce ze strany singles a investorů,“ podotkl Němeček.

Ceny rodinných domů mezičtvrtletně vzrostly o 2,5 procentního bodu na 132,3 bodu. Meziročně se zvýšily o 8,3 bodu. Podle Němečka se potvrzuje to, že se poptávka přesouvá z drahých bytů v centru města do levnějších rodinných domů za městem. „Přetrvává zájem také o starší rodinné domy ve stabilizovaných lokalitách s dobrou dostupností. Co se týče developerských projektů, nejvíce se staví ve Středočeském kraji. Oblíbenými typy staveb se stávají dřevostavby a jednopatrové domy typu bungalov,“ doplnil Němeček.

Ceny pozemků mezičtvrtletně stouply o dva procentní body na 153,9 bodu. Meziročně vzrostly o osm bodů. Tempo růstu je podle Němečka podobné jako v předchozích čtvrtletích. „Poptávka dlouhodobě přesahuje nabídku, zájem o koupi pozemku v okolí Prahy roste. V poslední době také můžeme díky nízkým cenám pozorovat zájem o pozemky s různými nedostatky, jako například umístěním ve svahu či se špatnou orientací ke světovým stranám,“ uvedl dále Němeček.

Pro další měsíce očekává na nemovitostním trhu převážně stagnaci poptávky kvůli vysokým cenám a ztíženému financování. Stagnaci čeká rovněž na straně nabídky. Tempo růstu cen bytů bude podle něj nadále mírně zpomalovat. „Pokračující stagnující nabídka a vyšší poptávka u tržního nájemného ve velkých městech bude nadále tlačit na pokračující mírný růst nájemného,“ dodal Němeček.

HB Index sleduje byty, rodinné domy a pozemky. Je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky.

Stavební firmy v Česku zahájily v prvním čtvrtletí stavbu 3373 bytů v bytových domech, meziročně o 83 procent více. Nejvíce jich bylo v Praze, kde počet zahájených staveb stoupl téměř čtyřnásobně. Počet zahájených staveb rodinných domů v Česku meziročně vzrostl o desetinu, vyplývá z aktuálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Podle studie Sdružení pro architekturu a rozvoj může v Praze v roce 2030 chybět až 50.000 bytů. Důvodem je pomalé tempo povolování bytové výstavby. V hlavním městě je podle strategického plánu potřeba ročně zhruba 6000 nových bytů. Od roku 2010, kdy se povolování výrazně zpomalilo, je ovšem v průměru povoleno zhruba 3000 bytů za rok.

Pomalé tempo při povolování staveb je podle analytiků jednou z příčin výrazného růstu cen bytů. Za poslední tři a půl roku stouply ceny nových bytů v hlavním městě téměř o 90 procent a průměrná prodejní cena se dostala přes 100.000 korun za metr čtvereční.

