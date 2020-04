Ruší se daň z nabytí nemovitostí. Rozpočet to bude stát téměř 14 miliard korun ročně

Vláda schválila návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti. Daňové odpočty zůstanou zachovány i u nových hypoték až do konce roku 2021. Po jednání vlády o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

„Pro nemovitosti nabyté v období od prosince 2019 do prosince 2021 tak platí, že kupující nebude hradit daň z nabytí a současně mu bude umožněno uplatňovat si odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně,“ uvedlo ministerstvo financí.

Zrušení daně bude znamenat snížení příjmů rozpočtu o zhruba 13,8 miliardy korun ročně. V letošním roce by to pak mělo být 10,6 miliardy korun. Zrušení uplatňování odpočtů zaplacených úroků z úvěrů na bydlení bude znamenat pro veřejné rozpočty dodatečných pět miliard korun navíc.

Novela by měla mít podle ministryně zpětnou účinnost. To znamená, že lidé, kteří měli lhůtu pro podání přiznání do 31. března následně ministerstvem kvůli pandemii odloženou do konce srpna, již daň platit nebudou. Pokud ji někdo již zaplatil, budou mu peníze vráceny. Týká se to tak lidí, kteří dokončili svůj vklad na katastr během prosince 2019 nebo později.

Zároveň vláda prodloužila z pěti na deset let tzv. časový test pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení. Prodloužení časového testu bude platit pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021.

Zrušení uvítá i opozice

Případné zrušení daně z nabytí nemovitosti označili již dříve za správný krok zástupci většiny realitních firem a developerů. Podle nich by to mohlo rozhýbat realitní trh. Tím argumentovalo i ministerstvo financí. Daňoví odborníci se ale na přínosu zrušit daň neshodují. Podle jedněch je to nesystémové opatření, které trh s nemovitostmi neovlivní. Podle dalších je to dobrý nápad, který by i mohl trhu pomoci, ale neměl by být zaváděn v době krize. Opozice zrušení daně z nabytí nemovitostí prosazuje dlouhodobě.

Podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy zrušení daně pomůže realitnímu trhu, může to snížit celkově ceny nemovitostí a pomůže to i ekonomice tím, že lidem zůstane více peněz na jiné útraty.

Vláda předloží zákon do Sněmovny v rámci standardního legislativního procesu, dodala Schillerová.