Rudá propaganda: Rakovinu léčíme levněji a lépe než Západ, zní z Pekingu

Šestnáctiletý Čang Chaj-tchao miluje basketbal a chtěl jít na střední školu se zaměřením na sport. Plány mu překazila akutní lymfoblastická leukémie. Ani tři kola chemoterapie nepomohly onemocnění vyléčit. Poslední možností byla experimentální genová terapie, kterou v Číně provádí šanghajská firma Gracell Biotechnology.

Po třech týdnech v nemocnici, kdy mu byla vyměněna krev a jeho bílé krvinky byly genově manipulovány, je opět zdravý. Testy po sedmi měsících nevykazují známky nemoci, došlo k remisi. „Na léčbu si moc nepamatuji, měl jsem stále horečku,“ přiznal Čang. Doufá, že nová metoda léčby dá i dalším pacientům naději, že bude jejich rakovina vyléčena.

V klinických studiích se ukazuje, že metoda má úspěšnost přes 90 procent u pacientů s leukémií po dvou měsících od léčby.

Léčbu s modifikací T-lymfocytů (tzv. imunoterapie pomocí CAR T-lymfocytů) nabízí globálně farmaceutické firmy Novartis a Gilead Sciences. Je ale velmi nákladná. Terapie trvá dva až tři týdny. Šanghajská Gracell Biotechnology dokáže léčbu provést přes noc. To znamená, že léčba stojí mnohem méně, než u švýcarské nebo americké firmy.

Jak uplatit rakovinu. Čeští miliardáři investují do výzkumu

Gracell plánuje účtovat za terapii 500 tisíc jüanů (1,7 milionu korun), obdobná léčba ve Švýcarsku vyjde v přepočtu na 11 milionů korun, ve Spojených státech to je 9 milionů korun. Čínská populace rychle stárne, proto úřady počítají s tím, že bude onkologických pacientů rychle přibývat.

Už nyní v zemi žije nejvíce lidí s rakovinou na světě a také tam panuje nejmírnější regulace nových medicínských postupů, zdůraznila agentura Bloomberg. Čínské úřady navíc uvažují o dalším uvolnění pravidel pro používání nových typů léčby rakoviny, včetně imunoterapie.

Nově by měli o nových přístupech v léčbě onkologických pacientů rozhodovat i zástupci nemocnic. To by ale znamenalo, že úspěšnost léčby nemusí být vždy hodnocena nezávislými odborníky, jako je tomu ve Spojených státech nebo Evropské unii. Nemocnice by to mohlo vést k tomu, aby placenou léčbu „nutili“ pacientům bez dostatečných bezpečnostních záruk.

Tragické případy

Kritici připomínají úmrtí 22letého studenta v roce 2016, který zemřel v pekingské nemocnici po experimentálně provedené imunoterapii. Před svou smrtí uvedl, že nemocnice lživě informovala o úspěšnosti léčby. Loni pak došlo k úmrtí pacienta na východě Číny ve městě Sü-čou po imunoterapii s pomocí CAR T-lymfocytů. Vedlejší příznaky včetně krvácení do břicha způsobily jeho smrt. Rodina se s nemocnicí soudí.

Odborníci působící mimo území Číny upozorňují na rizika nových typů léčby, pokud nejsou dostatečně prověřené a bezpečné pro pacienty. „Čínský návrh počítá s tím, že nemocnice budou moci účtovat poplatek za novou léčbu, přitom o ní budou také rozhodovat. Mohlo by dojít k opakování incidentu z roku 2016,“ obává se právník Tao Xin z americké advokátní kanceláře Hogan Lovells z Washingtonu, jenž se specializuje na regulaci zdravotnictví ve Spojených státech a v Číně.

Samotné nemocnice nemohou samy rozhodovat o nových metodách léčby, protože nemají dostatek odborníků, kteří mohou alternativní léčbu zhodnotit, dodal. „Je to velmi kontroverzní rozhodnutí,“ zdůraznil. Také zástupci firmy Gracell namítají, že léčbu by měl schvalovat nezávislý orgán.

Vedení komunistické Číny usiluje o to, aby se i v oboru lékařství stala země globálním lídrem v nových medicínských postupech. Proto v posledních letech vznikla v druhé největší ekonomice světa řada biotechnologických startupů, jež pracují na vlastní formě imunoterapie. Celkově se globální trh léků a alternativní léčby rakoviny odhaduje na 133 miliard dolarů (3,1 bilionu korun) ročně.

Dále čtěte:

PPF investuje do biotechnologií, do vývoje protinádorového přípravku vloží 167 milionů korun

Když jde o krev. Největší farmaceutická akvizice potvrzuje, že rakovina vydělává nejlépe

Babišův fond posiluje v byznysu s umělým oplodněním, koupil kliniky v Estonsku a Finsku

Dobrá zpráva pro muže. Čeští lékaři tvrdí, že rakovinu prostaty vyléčí u 99 procent pacientů