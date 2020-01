Rozštěpená Evropa: Vattenfall musel v Německu reaktory odpojit, ve Švédsku do nich investuje

„Jaderná energie bude i nadále hrát určitou roli v energetice. Ale každá země se musí rozhodnout za sebe,“ řekl generální ředitel švédské energetické firmy Vattenfall Magnus Hall na berlínské konferenci o budoucnosti energetiky, kterou pořádal ekonomický deník Handelsblatt.

Státní švédský koncern je v lehce schizofrenní situaci. V Německu musel jaderné reaktory Brunsbüttel a Krümmel v roce 2011 po rozhodnutí německé vlády odstavit ze sítě a pracuje na jejich demontáži. Ve Švédsku naopak investuje do modernizace jaderných bloků.

Ze sedmi švédských reaktorů bude odstavovat pouze dva, zbytek bude modernizovat, aby mohly vyrábět elektřinu bez produkce CO2 až do roku 2040, vysvětlil Hall. „Pro nás je jaderná energie jednou z možností výroby elektřiny,“ dodal švédský manažer.

Finští zelení: Že jsme začali podporovat jádro? Nesmysl, výstavba reaktorů je fiasko

V Německu se hojně připomíná pozice Francie. Ta v EU provozuje rekordní množství 58 jaderných reaktorů. Na energetickém mixu tvoří dokonce 72 procent, což je nejvíce na světě.

Nicméně i prezident Emmanuel Macron slíbil, že se bude podíl jádra v zemi galského kohouta snižovat. Do roku 2035 by to měla být polovina vyrobené elektřiny v zemi. To znamená, že v zemi skončí 14 reaktorů, mimo jiné i dva nejstarší v elektrárně Fessenheim, jež dělá starosti právě německé straně.

Hall jako příklad uvedl i Polsko, které je při výrobě elektřiny silně závislé na spalování uhlí a uvažuje o výstavbě jaderných elektráren. Nicméně i v Německu stále častěji zaznívají nesouhlasné názory ohledně uspěchaného odpojování jaderných zařízení. Nedávno to kritizoval saský premiér Michael Kretschmer.

Také šéf automobilky Volkswagen Herbert Diess se ohradil proti časovému plánu odpojování reaktorů v Německu. Poslední mají být odpojeny na konci roku 2022. Německý ministr energetiky a hospodářství Peter Altmaier ale tvrdí, že téma jaderné energetiky je v Německu už uzavřené a vláda se k tomuto tématu nebude vracet.

Dále čtěte:

U Británie roste největší větrný park na světě. Celkový výkon přesáhne tři reaktory z Temelína

Větrníky, kam se podíváš. Odpor lidí k turbínám chtějí němečtí politici zlomit penězi

Kdo zaskočí za reaktory, když nebude foukat a svítit, ptá se vlivný německý ekonom Sinn