Ropa a maso mají jednu věc společnou. Vývoj jejich cen bude investory strašit ještě hodně dlouho

Ačkoliv se v případě ropy a masa jedná o dvě zcela odlišné komodity, alespoň jeden podobný rys se mezi nimi najde. Bezprecedentní koronavirová krize totiž odhalila, jak moc jsou oba tyto statky z pohledu svých cen na světových trzích zranitelné a nevyzpytatelné.

Na trhu s černým zlatem se během letošního dubna přepisovaly dějiny. Cena této strategické suroviny se totiž poprvé v historii propadla do záporných hodnot, což vyústilo v kuriózní situaci, kdy kvůli přebytku nabídky nad poptávkou to byli prodávající, kdo platili kupujícím za to, že si od nich ropu převezmou. To vše navzdory snahám kartelu OPEC a několika dalších zemí, které se v polovině minulého měsíce dohodly na významném omezení její těžby.

Z historického propadu, kdy se americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) prodávala za cenu méně než -37,5 dolarů za barel, se trh sice již částečně vzpamatoval, i tak je na tom ale ve srovnání s předkrizovým obdobím o poznání hůř. Podle zpravodajského webu CNBC poklesla hodnota černého zlata od začátku letošního roku o celých 50 procent.

Vývoj ceny ropy WTI od začátku letošního roku, zdroj: Trading Economics

„Investoři už o ropě nechtějí ani slyšet. Byli zmláceni, skončili s ní a bude chvíli trvat, než se vrátí zpět,“ řekl podle zmíněného serveru zcela jasně Jeff Currie z přední investiční bankovní společnosti Global Sachs.

Vyhozené ovoce i zredukovaná stáda

Pandemie způsobená nebezpečným koronavirem nicméně napáchala značné škody i na řadě jiných míst, přičemž jedním z těch nejpostiženějších vůbec se stalo odvětví zpracovatelského průmyslu. Kvůli zavřeným restauracím se americkým farmářům nahromadily zásoby čerstvého ovoce, zeleniny i mléka, a protože tyto produkty nemají příliš dlouhou trvanlivost, museli je jednoduše vyhodit.

Podobně na zmar ovšem přišla i některá hospodářská zvířata, neboť spousta tamních jatek musela uzavřít své továrny, jelikož se v řadách jejich zaměstnanců rozšířila nákaza. Panují tak obavy, že potravinové řetězce nebudou v nejbližších měsících dostatečně zásobeny a maso – ať už kuřecí, vepřové či hovězí – by zkrátka nemuselo být k dostání.

Hrozící potravinová nesoběstačnost

V této souvislosti pak nezisková organizace Feeding America coby největší potravinová banka na území Spojených států varovala, že v důsledku koronavirové pandemie hrozí 18 milionům tamních dětí „potravinová nesoběstačnost“.

A právě tato výše popsaná nestabilita a neustále se měnící situace jak na straně nabídky, tak poptávky je podle Currieho důvodem, proč by se trh s masem, potažmo hospodářskými zvířaty jako takovými mohl stát stejně nevyzpytatelným a „ošidným“, jako je tomu v případě ropy.

„Obě (komodity) mají jednu věc společnou: když se něco na straně nabídky pokazí, chvíli potrvá, než se to vrátí nazpět. S hospodářskými zvířaty jsme měli problém ještě před tím, než tohle celé začalo… A teď je ten problém ještě závažnější,“ zdůraznil.

Bude vládní pomoc stačit?

Ve snaze zmírnit dopady současné pandemie na tamní zemědělský průmysl americký prezident Donald Trump slíbil, že jeho vláda nakoupí v příštích dnech od domácích farmářů produkty v hodnotě tří miliard dolarů. Učiní tak v rámci rozsáhlejšího záchranného programu, který kromě zmíněných nákupů zahrnuje také přímé platby zemědělcům v celkové hodnotě dalších 16 miliard.

Zda tato masivní finanční injekce bude stačit, nelze pochopitelně v tuto dobu předvídat. Jedno podle Currieho jisté však už je, a sice že situaci na trhu s masem bude potřebovat sledovat stejně bedlivě jako v případě ropy.

„Tohle budou dva velké příběhy dvou komodit, na kterých bude v roce 2021 a dále velmi záležet,“ dodal analytik společnosti Global Sachs.

Zdroj: www.cnbc.com, www.tradingeconomics.com, www.wsj.com