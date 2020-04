Roboti na scénu. Umělá inteligence by mohla díky pandemii nahradit lidi dříve, než se myslelo

O tom, že lidskou pracovní sílu jednoho dne z převážné části nahradí roboti, asi pochybuje málokdo. Současná zdravotní krize způsobená nebezpečným koronavirem by nicméně mohla podle řady odborníků tento proces značně urychlit. Domnívají se, že umělá inteligence nalezne uplatnění v naprosté většině oborů – od úklidu přes pohostinství až po logistiku.

Řada analytiků se shoduje na tom, že globální hospodářství utrpí v důsledku aktuální pandemie značné ztráty. Přesto by se ale na nastalé situaci dalo najít i něco pozitivního, tedy alespoň čistě ve smyslu technologického pokroku.

„Lidé obvykle říkají, že při vzájemné spolupráci požadují přítomnost lidského elementu, ale to covid-19 změnil,“ cituje zpravodajský server BBC futuristu Martina Forda, jenž se tématu postupného zapojení umělé inteligence do ekonomiky věnuje dlouhodobě. „Změní to preference spotřebitelů a otevře to nové příležitosti pro automatizaci,“ dodává.

Změří teplotu i uvaří jídlo

S tím, jak byla řada lidí v důsledku přijatých opatření nucena zůstat doma, nalezly firmy pro své roboty mnohdy zcela nové uplatnění. V Jižní Koreji se ukázali coby spolehliví měřiči teploty a rozdavači ručních dezinfekčních prostředků na veřejných místech. Walmart a Amazon si zase pro změnu ověřily, že se jejich pomoc náramně hodí při práci ve skladech, kde tyto stroje dostaly za úkol třídit, balit a přepravovat zboží z místa na místo. A třeba takový McDonald´s z nich udělal nové kuchaře a obsluhu.

Dokážete si představit, že by vaši práci vykonával robot? Ano

Ne Výsledky Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Je sice pravdou, že jak Walmart, tak Amazon, a potažmo i McDonald´s to s roboty zkoušejí dlouhodobě, jak ovšem zdůrazňuje BBC, v souvislosti se současnou pandemií, během níž musí lidé dodržovat zásady takzvané sociální odloučenosti, je dosti pravděpodobné, že se poptávka po nich mnohonásobně zvýší.

„Zákazníci se nyní daleko víc starají o svoji bezpečnost a o bezpečnost a zdraví svých pracovníků,“ říká Blake Morganová, autorka knihy Zákazník budoucnosti. „Díky přechodu směrem k automatizaci bude jejich prostředí zdravější, a takové společnosti se pak od zákazníků dočkají odměny.“

S tím ostatně souhlasí i sám Ford: „Lidé začnou upřednostňovat místa, která mají méně pracovníků a více strojů, protože budou přesvědčeni, že celkové riziko nákazy je tak menší.“

Díky robotům firmy ušetří

A vzhledem k předpokládané ekonomické krizi, která nejspíš zasáhne světové hospodářství ještě během letošního roku, existuje další pádný argument, proč by měly firmy s automatizací své výroby pokračovat. Tímto argumentem pochopitelně není nic jiného než značná finanční úspora na straně nákladů na práci. Jakmile se totiž podnikům podaří daného robota zapojit do procesu, další výdaje na jeho provoz jsou ve srovnání se mzdovými náklady na zaměstnance zpravidla o poznání nižší.

V roce 2017 světově uznávaná poradenská společnost McKinsey zveřejnila studii, podle níž roboti a umělá inteligence nahradí do konce třetí dekády jednadvacátého století až třetinu všech amerických pracovníků. Jak ovšem BBC podotýká, pandemie, jako je tato, by mohla celý proces významně urychlit.

www.bbc.com