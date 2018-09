Roboti mohou vytvořit 133 milionů pracovních míst, 75 milionů pozic kvůli nim zanikne

Zpráva Světového ekonomického fóra naznačuje, že nové technologie mají schopnost narušovat i vytvářet nové způsoby práce, podobně jako v minulosti třeba průmyslová revoluce, kdy příchod parní energie a elektřiny podpořil vznik nových pracovních míst a rozvoj střední třídy. Studie, která vychází z průzkumu mezi představiteli společností s celkem 15 miliony pracovníků ve 20 zemích, ale také varuje před riziky automatizace.

Předseda ekonomického fóra Klaus Schwab prohlásil, že přínos pro zaměstnanost pramenící z technologií není hotová věc a že si vyžádá větší investice do vzdělávání, které by lidem pomohly adaptovat se na nové podmínky. „Toto je výzva pro vlády, podniky, pedagogy a jednotlivce, aby využili příležitost, která nepotrvá věčně, k vytvoření nové budoucnosti a dobré práce pro všechny,“ píše se ve zprávě. Ředitelé firem uváděli, že dobrou polovinu všech pracovních úkolů, které dnes ve firmách existují, by mohly do roku 2025 provádět stroje, což ohrožuje především kancelářské pracovníky.

O tématu čtěte více:

Dále čtěte: