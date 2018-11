Rozmyslete si, co na zimu v objektu ponecháte a co odvezete do bezpečí svého domova. Pokud zde musíte nechat cenné věci, dobře je zamkněte ideálně v místnosti bez oken. Motorku či sekačku upevněte zemním zámkem, případně na dveře či vrata nainstalujte dveřní zábranu. Pořiďte si seznam cenností, případně fotodokumentaci, včetně výrobních čísel. Elektroniku polepte vlastními značkami.